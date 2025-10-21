Paciente golpea a doctora del IMSS en Baja California Sur por presunto maltrato en urgencias | VIDEO

Doctora del IMSS es atacada por paciente en urgencias de Baja California Sur

Un nuevo caso de violencia dentro del sector salud se registró en Cabo San Lucas, Baja California Sur, cuando una paciente agredió físicamente a una doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el área de urgencias del Hospital General de Subzona No. 26.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió la tarde del 9 de octubre de 2025, alrededor de las 17:45 horas. La mujer había sido trasladada por paramédicos al área de triage, donde comenzó a discutir con la médica que la atendía.

Según testigos, la paciente acusó presunto maltrato durante la valoración, lo que derivó en una confrontación que rápidamente escaló a los golpes.

En un video difundido en redes sociales se observa el momento en que la paciente golpea repetidamente a la doctora, mientras personal de enfermería y seguridad intenta detenerla.

Las imágenes generaron indignación y preocupación entre usuarios y personal sanitario, al exhibir una vez más los riesgos que enfrenta el personal médico en su labor diaria.

🫆| #Circula: Indignación por agresión a médica en el IMSS de Cabo San Lucas: “¿Hasta cuándo?” Una vez más, el sector salud se ve afectado por un hecho lamentable.



La Dra. Jaide Ramírez, médico adscrita al Hospital General de Subzona No. 26 del IMSS, en Cabo San Lucas, fue… pic.twitter.com/kDHWEegl3P — Canal Evolutivo (@CANALEVOLUTIVO) October 21, 2025

Respuesta del IMSS y acciones legales

Tras el incidente, el IMSS condenó la agresión a través de un comunicado oficial, en el que expresó su respaldo total a la profesional afectada y reiteró su política de “cero tolerancia” frente a cualquier tipo de violencia dentro de sus instalaciones.

El instituto informó que la doctora fue atendida médicamente y se encuentra fuera de peligro. Además, se iniciaron los procedimientos administrativos y legales correspondientes para deslindar responsabilidades y garantizar que la agresora enfrente las consecuencias legales de sus actos.

Fuentes del hospital confirmaron que el área jurídica del IMSS presentó una denuncia ante las autoridades competentes, mientras que personal de la clínica recibe acompañamiento psicológico y legal.

#IMSSBCS Informa 📣

Hospital Gral. de Subzona /MF No. 26, Cabo San Lucas. pic.twitter.com/ymJ6HeiSfD — IMSS Baja California Sur (@IMSSBCSOFICIAL) October 21, 2025

Preocupación por agresiones al personal de salud

El hecho se suma a una serie de incidentes registrados en hospitales públicos del país en los últimos años, donde médicos y enfermeras han denunciado agresiones verbales y físicas por parte de pacientes o familiares inconformes con la atención.

Organizaciones del sector salud advierten que este tipo de ataques reflejan el estrés que viven tanto pacientes como trabajadores en entornos de urgencias, pero subrayan que ninguna inconformidad justifica la violencia.

Por su parte, el IMSS reiteró su compromiso de brindar atención con respeto y de proteger a sus trabajadores, quienes (pese a los riesgos) continúan en la primera línea de atención a la población.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL