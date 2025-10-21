IMSS Bienestar abre plazas para más de tres mil plazas a especialistas y personal de enfermería

Más de tres mil especialistas y personal de enfermería serán contratados por el IMSS Bienestar para fortalecer la atención de alta especialidad en hospitales comunitarios.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, presentó durante la conferencia presidencial el programa “+Especialistas, +Enfermeras, +Bienestar”, con el que se incorporarán mil 330 médicas y médicos especialistas, así como 2 mil 267 enfermeras y enfermeros a la institución.

Precisó que, a partir de este mes, se incorporarán 247 anestesiólogos, 237 cirujanos, 172 ginecólogos, 134 urgenciólogos, 96 pediatras, 68 traumatólogos y 59 internistas.

“Cada especialidad representa una respuesta concreta a una necesidad sentida, más partos seguros, más cirugías a tiempo, más urgencias resueltas sin demora. También se sumaron altas especialidades como son: neonatólogos, neurocirujanos, radiooncólogos, hematólogos y neurólogos pediatras. Estas incorporaciones no son solo contrataciones, son historias de servicio público, resultados de un reclutamiento planificado y de mucho conocimiento de las necesidades del territorio”, dijo.

Al presentar los avances del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora”, el director general del IMSS Bienestar aseguró que se tratará de una institución “moderna y humanizada” en la que “nunca se deja sola a la mujer”.

Durante la conferencia matutina, destacó que las obras realizadas representan una innovación estructural dentro de los servicios públicos de salud, al integrar dentro de sus instalaciones la atención a todas las etapas del cuidado oncológico de la mujer: la promoción, la prevención, la detección, el tratamiento y, por supuesto, el acompañamiento continuo.

Para esto, se invirtieron 300 millones de pesos, por medio de planes en donde, sostuvo, se aplicaron criterios clínicos.

Mencionó que los dos mastógrafos con los que se cuenta permitirán tamizar a más de seis mil mujeres anualmente, para que cuenten con un diagnóstico digital inmediato.

La Unidad Robótica de Patología va a reducir los tiempos de confirmación a menos de la mitad, haciendo hasta mil 200 pruebas por turno, aseguró.

Y este Hospital no está pensado solo como un edificio aislado, sino como un nodo de alta resolución dentro de la red oncológica del IMSS Bienestar. Por ello, “La Pastora” no es solo una obra, es una política pública guiada por tres pilares: acceso universal, gestión integral y cultura de acompañamiento”, dijo.

