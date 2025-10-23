¿Es peligroso el gusano cola de rata que hay en Poza Rica después de las inundaciones? | FOTOS

Luego de las inundaciones que hubo en Poza Rica, Veracruz, que han dejado a miles de personas afectadas a causa del desbordamiento del Río Cazones, algunos residentes de este municipio han reportado la presencia del gusano cola de rata por las calles.

Algunas personas que residen en Poza Rica han denunciado la presencia del gusano cola de rata en las calles, específicamente en la colonia Palma Sola, que fue una de las más afectadas por las inundaciones.

En los videos que circulan en redes sociales se puede observar que estos gusanos se encuentran en el lodo que hay actualmente en las calles de Poza Rica, pues aunque ya han pasado varios días desde el desbordamiento del Río Cazones, las calles aún tienen agua estancada.

De acuerdo con lo que relatan en los videos en los que se pueden observar las calles inundadas y los gusanos cola de rata, estas calles continúan teniendo agua ya que el drenaje está tapado, lo que no ha permitido que se termine de vaciar el agua de las calles.

FOTOS del gusano cola de rata en Veracruz ı Foto: Redes Sociales

¿Es peligroso el gusano cola de rata?

El que es conocido popularmente como gusano cola de rata realmente es una larva de mosca, pero este nombre proviene de la forma peculiar de este gusano, pues en uno de sus extremos se alarga una parte de su cuerpo que asemeja a una cola de rata.

Estas larvas de moscas viven en agua estancada y toleran la contaminación que puede encontrarse en dicha agua estancada, por lo que de igual forma pueden vivir en aguas residuales o pozos negros.

El gusano cola de rata vive en este tipo de aguas cuando puede alimentarse de materia que se encuentra ahí, por lo que cumplen la función de descomponer desechos de los ambientes contaminados.

Así luce el gusano cola de rata ı Foto: Especial

Asimismo, estas larvas son el alimento de algunos animales acuáticos, pero su presencia indica contaminación en el agua en la que se encuentre, por lo que es importante mantenerse alerta ante su aparición.

Aunque de manera directa estas larvas no representan un riesgo para la salud de las personas, como estas residen en aguas contaminadas es importante tener mucha higiene en caso de haber tenido contacto directo con el agua en la que residen los gusanos cola de rata.

