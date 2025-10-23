‘Perdón por no ser como querías’: la carta de despedida de Yusvely, joven que se quitó la vida en Puebla

El pasado 22 de octubre de 2025, Yusvely Marianny Núñez Rodríguez, una joven venezolana de tan solo 20 años, decidió terminar con su vida arrojándose desde un puente peatonal sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Complejo Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, en Puebla.

La noticia conmocionó a la comunidad poblana y a usuarios en redes sociales, no solo por la tragedia de su muerte, sino también por el profundo mensaje de despedida que la joven dejó publicado horas antes en sus redes sociales, donde habló con honestidad sobre su dolor, su lucha interna y su deseo de paz.

En su última publicación que realizó mediante sus redes sociales, Yusvely escribió: “Esta es mi última publicación, quería dejar un mensaje de que los quiero mucho... La vida es bonita, adoro vivir y sentir los rayitos de sol en mi piel y las gotas de lluvia en mi cabello.”

Sin embargo, también relató el peso emocional que cargaba desde hace años; la sensación de ser una carga, la falta de cariño, la ansiedad y el miedo constante al fracaso.

Confesó que sufrió abuso sexual en su infancia por parte de su hermano y que no se sintió escuchada cuando intentó hablar de ello, “Solo me regañaste y me preguntabas ‘¿Y tú por qué no me dijiste eso?’ Era solo una niña.”

Su mensaje, aunque impregnado de dolor, también contenía amor, gratitud y un último consejo: “La vida es bella, aprovechala tontit@. Párate de la cama de depresión y sal a ver las nubes. Te amo.”

Importancia de la salud mental

El caso de Yusvely reabre la conversación sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de escuchar, sin juzgar, a quienes atraviesan momentos difíciles.

Si tú o alguien que conoces está en crisis, no estás solo(a). En México puedes comunicarte con la Línea de la Vida (800 911 2000) o con SAPTEL (800 472 7835) para recibir apoyo psicológico gratuito las 24 horas.

Hablar puede salvar vidas.

