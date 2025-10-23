Sinaloa, estado anfitrión del Décimo Encuentro de la Red de Radios Universitarias de México

Para reafirmar su compromiso de servicio público, educativo y cultural, además de evaluar desafíos y oportunidades, la Red de Radios Universitarias de México (RRUM) inició este miercoles su Décimo Encuentro que se desarrolla del 22 al 24 de octubre, teniendo como sede a la Unidad Regional Mazatlán de la Universidad Autónoma de Occidente.

Bajo el lema “Uniendo voluntades, enlazando voces, proponiendo ideas”, el encuentro arrancó con la participación virtual de directivos, representantes y colaboradores de 30 radios universitarias y sistemas de radio públicos nacionales e internacionales, así como la presencia física de estudiantes y docentes de las Unidades Regionales de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán.

La inauguración de este significativo evento celebrado en el Teatro Ángela Peralta, estuvo a cargo del Rector de la UAdeO, Pedro Flores Leal, quién junto a la Secretaria de Turismo en Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, brindó a nombre del Gobernador Rúben Rocha Moya, una cálida bienvenida a Sandra Marcela Fernández Alanís, Presidenta de la RRUM, así como a las instituciones participantes.

Durante su intervención, el Rector señaló que para las y los jóvenes sinaloenses este espacio representa el fomento del espíritu de la radio universitaria, dándoles voz para transformar y fortalecer el futuro, agradeciendo además que por primera vez nuestra entidad haya sido elegida como anfitrión de estos trabajos.

Por su parte, Fernández Alanís destacó que las radios universitarias son una fuerza viva del presente y una apuesta por el futuro, enfatizando que la colaboración entre éstas no solo es posible, sino necesaria y que permite fortalecer su condición de ser un espacio valioso para el pensamiento crítico y de servicio a la comunidad.

Entre las autoridades municipales y académicas que acudieron, destacó la presencia del Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, así como el Director de Radio UAdeO, Luis Ernesto Reyes Gutiérrez, el Director de Antena Lince, Juan Francisco Sotomayor Valdez y la Directora de la Unidad Regional Mazatlán, María de los Ángeles Arce Llamas.

