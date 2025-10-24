Hallan a la bebé Judith Alejandra Rivas, informa gobernador Esteban Villegas Villarreal

El hurto de la menor fue reportado en las últimas horas.

La bebé Judith Alejandra Rivas, sustraída la madrugada del jueves del Hospital Materno Infantil de Durango, fue localizada, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

“La bebé Judith Alejandra Rivas fue localizada y ya se encuentra con sus padres. La prioridad en este momento es su salud y recuperación”, anunció Esteban Villegas Villarreal en redes sociales.

Información en la entidad, señala que la menor fue hallada dentro de una bolsa negra en un área verde de la ciudad.

Se encuentra estable y bajo observación médica.

La Fiscalía General del Estado había emitido una alerta de búsqueda tras difundirse que una mujer vestida con uniforme médico ingresó al hospital y sustrajo a la recién nacida.

Las autoridades mantienen el operativo de localización de la responsable, quien fue descrita como una mujer de entre 35 y 40 años, complexión media y cabello negro lacio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR