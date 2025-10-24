Se encuentra estable y bajo observación médica

Hallan a la bebé Judith Alejandra Rivas, informa gobernador Esteban Villegas Villarreal

La bebé Judith Alejandra Rivas, sustraída la madrugada del jueves del Hospital Materno Infantil de Durango, fue localizada, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal

El hurto de la menor fue reportado en las últimas horas.
El hurto de la menor fue reportado en las últimas horas. Foto: Especial.
“La bebé Judith Alejandra Rivas fue localizada y ya se encuentra con sus padres. La prioridad en este momento es su salud y recuperación”, anunció Esteban Villegas Villarreal en redes sociales.

Información en la entidad, señala que la menor fue hallada dentro de una bolsa negra en un área verde de la ciudad.

Se encuentra estable y bajo observación médica.

La Fiscalía General del Estado había emitido una alerta de búsqueda tras difundirse que una mujer vestida con uniforme médico ingresó al hospital y sustrajo a la recién nacida.

Las autoridades mantienen el operativo de localización de la responsable, quien fue descrita como una mujer de entre 35 y 40 años, complexión media y cabello negro lacio.

