Anuncian muro de contención en río Cazones

Pemex y Semar realizan la limpieza del río Pantepec en Veracruz y la recuperación del hidrocarburo el 23 de octubre.

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció obras para contener futuros desbordamientos del río Cazones como el que ocurrió hace dos semanas y que afectó a municipios del norte del estado, particularmente Poza Rica, Veracruz.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que en la entidad se tiene que hacer un estudio para que en el río Cazones se construya un muro de contención, “una obra pendiente en la zona”.

Mientras tanto, dijo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Marina (Semar) se encargarán de desazolvarlo, pues ha perdido su capacidad de almacenamiento, debido a las recientes lluvias y al paso del tiempo.

El Tip: La SEMAR activó el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas en las Zonas Marinas para combatir el derrame en el Río Pantepec.

“Lo que queremos es que Poza Rica quede mejor que lo que estaba antes de esta inundación… Tenemos que desazolvar el río porque ha perdido su capacidad de almacenamiento. Entre la Conagua y la Secretaría de Marina van a empezar poco a poco y, además del muro, todo lo que se tenga que hacer para evitar que vuelva a ocurrir una situación como esta”, expresó.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, reportó que Poza Rica se encuentra al 83 por ciento en limpieza y recuperación. Además de un avance importante en otros de los municipios de Álamo al 80 por ciento; El Higo, al 75 por ciento, y Tempoal, el 93 por ciento.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyeron al 100 por ciento los trabajos de limpieza y saneamiento en la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la localidad de El Xúchitl, municipio de Álamo Temapache, luego de las labores derivadas del derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, realizadas por especialistas.

En el comunicado emitido por la paraestatal, se informó que “se restableció la operación de la Bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en la localidad El Xúchitl, municipio de Álamo Temapache, con lo que concluyen al 100 por ciento los trabajos de limpieza”, coordinadas por la Dirección de Logística.