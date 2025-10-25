SEP rehabilita 2 mil 442 planteles

Regresan a clases 182 mil estudiantes en estados afectados por lluvias

La coordinación entre autoridades, aseguradoras y comunidades locales ha permitido que cientos de escuelas vuelvan a funcionar, demostrando liderazgo institucional y capacidad de gestión ante emergencias climáticas

Un salón de clases en una fotografía ilustrativa.
Un salón de clases en una fotografía ilustrativa. Foto: ilustrativa: Cuartoscuro
Por:
Mariana Salazar Lozada

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha restablecido las clases presenciales en los planteles de cinco estados afectados por las lluvias registradas hace casi tres semanas.

Hasta el 25 de octubre, 182 mil 610 estudiantes de 2 mil 442 escuelas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz han retomado sus clases.

No obstante, 26 mil 105 alumnos de 229 escuelas continúan con clases en línea debido a daños estructurales en los planteles.

La SEP ha implementado una estrategia integral de rehabilitación, que incluye limpieza, desazolve y reparación de aulas; además, más de 52 mil 000 personas realizan labores de reconstrucción y atención inmediata.

La coordinación con agencias de seguros e instituciones financieras ha permitido asegurar fondos estratégicos:

  • 3 mil 200 millones de pesos en seguro institucional para reparar daños en infraestructura escolar
  • 10 mil millones de pesos destinados a apoyar a familias afectadas, con entregas directas y programas de empleo temporal

Lo anterior, tras las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos, derrumbes y acumulación de lodo en comunidades enteras, particularmente en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Asimismo, de acuerdo con la información oficial, hasta el momento al menos 80 personas han muerto y 18 permanecen desaparecidas.

Las afectaciones a la infraestructura no solo fueron en las escuelas mencionadas, sino también a hogares, carreteras y hospitales, en total, se contabilizan más de 70 mil viviendas dañadas.



Temas:
