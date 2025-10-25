Regresan a clases 182 mil estudiantes en estados afectados por lluvias

Un salón de clases en una fotografía ilustrativa.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha restablecido las clases presenciales en los planteles de cinco estados afectados por las lluvias registradas hace casi tres semanas.

Hasta el 25 de octubre, 182 mil 610 estudiantes de 2 mil 442 escuelas en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz han retomado sus clases.

No obstante, 26 mil 105 alumnos de 229 escuelas continúan con clases en línea debido a daños estructurales en los planteles.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado indicó que 182 mil 610 alumnas y alumnos de 2 mil 442 planteles de los tres niveles educativos ya toman clases de manera presencial, en lugares seguros y sanitizados. 🏫📚



Recordó que, en coordinación con las autoridades… pic.twitter.com/BioEXrIYMQ — SEP México (@SEP_mx) October 25, 2025

La SEP ha implementado una estrategia integral de rehabilitación, que incluye limpieza, desazolve y reparación de aulas; además, más de 52 mil 000 personas realizan labores de reconstrucción y atención inmediata.

La coordinación con agencias de seguros e instituciones financieras ha permitido asegurar fondos estratégicos:

3 mil 200 millones de pesos en seguro institucional para reparar daños en infraestructura escolar

10 mil millones de pesos destinados a apoyar a familias afectadas, con entregas directas y programas de empleo temporal

Lo anterior, tras las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, desbordamientos de ríos, derrumbes y acumulación de lodo en comunidades enteras, particularmente en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Asimismo, de acuerdo con la información oficial, hasta el momento al menos 80 personas han muerto y 18 permanecen desaparecidas.

Las afectaciones a la infraestructura no solo fueron en las escuelas mencionadas, sino también a hogares, carreteras y hospitales, en total, se contabilizan más de 70 mil viviendas dañadas.

