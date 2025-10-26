Tamaulipas e Infonavit unen esfuerzos para brindar hogares seguros y sustentables

El Gobierno de México y el Gobierno de Tamaulipas impulsan el programa “Vivienda para el Bienestar”, una estrategia nacional encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada en la entidad por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante una gira de trabajo por los municipios de Reynosa y Matamoros, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), Manuel Guillermo Treviño Cantú, supervisaron los avances de los primeros proyectos de construcción que forman parte del plan para edificar 60 mil viviendas en los próximos seis años, de las cuales 27 mil ya se encuentran en desarrollo en distintos puntos de la entidad.

Al centro, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza. ı Foto: Cortesía

En Reynosa, las autoridades recorrieron el desarrollo habitacional “Florencia”, donde se edifican departamentos dirigidos a trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, quienes históricamente han tenido menos oportunidades de acceder a un crédito para vivienda. Asimismo, visitaron el fraccionamiento “Puerta Grande”, donde se proyecta entregar 224 viviendas en los próximos dos meses, dentro de un total de mil 088 unidades, equipadas con servicios básicos, áreas verdes y espacios de convivencia familiar.

Por su parte, en el municipio de Matamoros, el programa avanza con la construcción de 780 viviendas que mejorarán la calidad de vida de cientos de familias. De éstas, 100 se ubican en el predio “Las Alamedas”, 324 en “Las Arecas”, y el resto en otros desarrollos de este puerto fronterizo.

Manuel Guillermo Treviño Cantú, titular del ITAVU, subrayó que los trabajos se realizan bajo la instrucción directa del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha pedido mantener una estricta supervisión técnica para garantizar que cada vivienda se entregue en tiempo y forma, con la calidad que merecen las familias tamaulipecas.

Uno de los proyectos de vivienda en Tamaulipas. ı Foto: Cortesía

“Estamos edificando con firmeza una nueva realidad para las y los tamaulipecos, donde el derecho a la vivienda se convierte en una oportunidad real para vivir mejor” , expresó Octavio Romero Oropeza, al invitar a las y los trabajadores a acercarse a los centros de atención del Infonavit para conocer la oferta disponible.

