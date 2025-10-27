Asesinan a Antonio Bravo Salgado, colaborador de Beatriz Mojica, senadora morenista

Antonio Bravo Salgado, colaborador de Beatriz Mojica, senadora morenista por Guerrero, fue asesinado, según informó la misma legisladora.

A través de una publicación en sus redes sociales, Mojica Morga lamentó el asesinato de su colaborador, también conocido como “Toño” Bravo, a quien se refirió como un “querido compañero de mil batallas”.

“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido compañero de mil batallas el Lic. Antonio Abad Bravo Salgado; amigo, descansa en paz. Damos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos”, escribió la legisladora morenista en una publicación en X.

“Exigimos a las autoridades que el caso no quede impune y que se haga justicia en honor a su vida y su legado”, abundó Beatriz Mojica, con lo que confirmaría que la muerte de su colaborador fue resultado de un crimen, como se reportó horas antes en la prensa local.

De acuerdo con un comunicado difundido a medios y recogido por el diario Prensa Libre, la senadora exigió a las autoridades una investigación “seria, transparente y efectiva”, y rechazó “cualquier forma de violencia, venga de donde venga”.

Expresó que “la impunidad solo alimenta el miedo y debilita la confianza ciudadana en las instituciones”, y que “los crímenes de odio no deben tener cabida en nuestra sociedad. Hoy más que nunca, honremos la memoria de Toño Bravo exigiendo verdad y justicia”, según el citado comunicado.

Indagan asesinato de "Toño" Bravo. ı Foto: Cortesía Quadratin Guerrero

De acuerdo con reportes de medios locales, como Quadratin Guerrero, “Toño” Bravo fue encontrado sin vida la noche del domingo, alrededor de las 23 horas, con una fuerte herida en su cuello.

Asimismo, al colaborador de la senadora Beatriz Mojica le habrían robado su teléfono celular y una camioneta, según los reportes locales.

"A LO LARGO DE MÁS DE 15 AÑOS LA VIDA ME HA DADO LA OPORTUNIDAD DE CAMINAR AL LADO DE UNA MUJER EXCEPCIONAL, UNA MUJER... Publicado por Toño Bravo Salgado en Domingo, 7 de septiembre de 2025

Apenas el 7 de septiembre, “Toño” Bravo publicó una semblanza sobre la legisladora en su cuenta personal de redes sociales, en donde describió a Mojica como una “mujer excepcional, nacida y forjada en la base social guerrerense”.

“La más frontal, la más valiente, la más revolucionaria y, por eso, una mujer de lucha constante por la apertura de espacios para las mujeres en la toma de decisiones”, escribió Bravo Salgado.

