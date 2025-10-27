Muere Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno de Morelos

Juan Salgado Brito, quien fue secretario de Gobernación de Morelos antes de su deceso.

El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, falleció a los 77 años de edad, según informó la mañana de este lunes la gobernadora del estado, Margarita González Saravia.

A través de una publicación en redes sociales, la mandataria estatal lamentó el fallecimiento de quien ocupaba el cargo de secretario de Gobierno en su gabinete, y a quien se refirió como una persona “de profundas convicciones, comprometido con el desarrollo de Morelos y con las causas sociales”.

“Lamento profundamente el fallecimiento del doctor Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno del estado de Morelos. Un hombre de profundas convicciones, comprometido con el desarrollo de Morelos y con las causas sociales, que marcaron su trayectoria. Descanse en paz”, escribió González Saravia en X.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, antes de su fallecimiento, Salgado Brito se encontraba de vacaciones para cuidar de su salud, después de que informara a la prensa padecer dolencias en su sistema respiratorio.

Su última aparición pública fue el 8 de octubre, durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos, en la cual, según reportes, mostró un notable mal estado de salud e, incluso, dijo a la prensa que debía atender algunos problemas en este sentido.

Así, se reporta que la causa de muerte de Salgado Brito fue un paro cardiorrespiratorio, si bien esto no ha sido confirmado por su familia o personas cercanas.

¿Quién era Juan Salgado Brito?

Juan Salgado Brito fue un político y abogado mexicano originario de Tlaltizapán, Morelos, nacido el 29 de febrero de 1948.

Era licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y contaba estudios de maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo Mención Honorífica con la tesis “Derecho Urbanístico y Metropolización en México”.​

En su trayectoria política fue miembro fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), además de que ocupó diversos cargos públicos.

Fue diputado local en Morelos en dos periodos (1973-1976 y 2003-2006), diputado federal en las Legislaturas LII (1982-1985) y LVI (1994-1997), y presidente municipal de Cuernavaca (1985-1988) por el PRI.

Ocupó también cargos administrativos de relevancia como delegado estatal del ISSSTE en Morelos, delegado de SEDESOL, subdelegado jurídico y de gobierno en delegaciones del Distrito Federal y varios puestos en la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

En octubre de 2024, asumió como Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, nombrado por la gobernadora Margarita González Saravia.

