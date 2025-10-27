Renuncia delegada de Bienestar en Libres, Puebla, tras presunta vinculación con líder criminal

Anallely López Hernández, quien fuera delegada de la Secretaría del Bienestar del estado de Puebla en el municipio de Libres, presentó su renuncia al cargo, después de encontrarse en medio de una controversia que la vinculó con un presunto líder criminal.

A través de un comunicado, la Secretaría de Bienestar de Puebla informó que Anallely López “presentó su renuncia voluntaria al cargo por decisión personal”.

La dependencia remarcó que respetará la decisión de la ahora exdelegada y que continuará su trabajo aun sin esta persona al frente.

“En estricto apego a los valores que guían al Gobierno de Puebla, esta dependencia reafirma que su labor se sustenta en los principios de transparencia, honestidad y servicio al pueblo, por lo que respeta la decisión tomada y continuará con el trabajo que se realiza día a día en las comunidades de la región”, escribió la dependencia en su comunicado.

Comunicado de prensa de la Secretaría de Bienestar de Puebla. ı Foto: Especial

“La Secretaría de Bienestar mantendrá sus acciones de atención directa, acompañamiento y fortalecimiento de los programas sociales, asimismo, garantiza que las familias poblanas recibirán el apoyo que necesitan para mejorar su calidad de vida”, abundó.

Sin embargo, la Secretaría de Bienestar de Puebla no mencionó detalles sobre los motivos de la renuncia de Anallely López, la cual coincide con una controversia en la que la ahora exdelegada se vio involucrada.

Anallely López Hernández, exdelegada del Bienestar en Puebla, junto con Nazario "N". ı Foto: Especial

Días antes, se difundieron fotografías en donde se le ve junto a Nazario “N”, un sindicalista de Puebla que fue detenido el pasado 15 de octubre por supuestos vínculos con el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En las fotografías difundidas en medios, se aprecia una relación cercana entre Anallely y el ahora detenido. Incluso, varias fuentes se refieren a una supuesta relación sentimental.

Supuestos lujos de Anallely López. ı Foto: Especial

La exfuncionaria habría estado presente en el mismo domicilio en Guadalajara, Jalisco, donde se realizó un cateo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y donde se detuvo a Nazario “N” y otros integrantes del CJNG.

En ese cateo se encontraron armas, cartuchos, metanfetamina y se ubicó a varias mujeres y un bebé.

Asimismo, en redes sociales, Anallely López Hernández mostraba un estilo de vida lujoso, con viajes internacionales, uso de helicópteros y posesión de vehículos de alta gama, aspectos contrastantes con su perfil como servidora pública.

Además, se reportó que López Hernández y Nazario “N” fueron vistos juntos en eventos públicos y reuniones políticas en varios municipios, relacionados con la gestión de programas sociales.

