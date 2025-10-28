Arranca la construcción de la presa El Tunal II en Durango; garantizará abasto de agua por al menos cinco décadas

Maquinaria pesada arranca labores de construcción de la Presa El Tunal II, proyecto estratégico para el abasto de agua en la ciudad de Durango.

Este martes comenzó oficialmente la construcción de la presa El Tunal II en Durango, un proyecto hidráulico considerado estratégico para asegurar el suministro de agua en la capital del estado durante los próximos 50 años.

La obra, que se desarrollará en el municipio de El Nayar, contará con una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos y una inversión federal cercana a cuatro mil millones de pesos, de los cuales 300 millones se aplicarán durante este año.

La Presa El Tunal II se considera un "seguro de vida" para los habitantes de Durango, informó el gobernador. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encabezó el acto de arranque y explicó que la infraestructura complementará el funcionamiento de la presa Guadalupe Victoria, inaugurada en marzo pasado.

Con ambas, aseguró, se cubrirán las necesidades de agua potable de la ciudad de Durango con calidad y volumen suficientes.

La Presa El Tunal II tendrá una capacidad de almacenamiento de 126 millones de metros cúbicos y 98 metros de altura. ı Foto: Captura de pantalla

La presa se edificará con concreto compactado, alcanzará 98 metros de altura y 280 metros de longitud, y estará acompañada por una planta potabilizadora, una obra de toma, una línea de conexión y otros ductos para distribuir el recurso a una velocidad estimada de mil 500 litros por segundo.

De acuerdo con los plazos establecidos, la primera etapa, que incluye la construcción de la obra de desvío, deberá concluir en abril de 2026, mientras que el proyecto completo estaría listo hacia el primer trimestre de 2028.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobernador encabezan el acto protocolario de arranque de la megaobra hidráulica en El Nayar, Durango. ı Foto: Captura de pantalla

Además, el plan contempla el cierre de 69 pozos, medida que permitirá reducir la sobreexplotación de los mantos freáticos.

Al respecto, el gobernador Esteban Villegas calificó la obra como un “seguro de vida” para las familias duranguenses, al destacar su impacto tanto en el abasto urbano como en el sector agrícola.

“Esta presa le da a Durango un impulso en la parte económica y en la parte del campo”, afirmó durante la presentación.

El mandatario estatal señaló que el cierre de pozos permitirá la recarga natural de los acuíferos, lo que brindará mayor capacidad de respuesta en caso de sequías.

Si bien la proyección federal estima un periodo de abastecimiento de cinco décadas, Villegas sostuvo que el alcance del proyecto podría extenderse hasta 70 años, con lo cual consolida una fuente de suministro sostenible para los 600 mil habitantes de la capital.

