Guanajuato logra avances en bloqueos carreteros tras diálogo con productores de maíz

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, informó que, tras varios días de bloqueos carreteros por parte de productores de maíz, se han logrado avances significativos gracias al diálogo constante entre el gobierno estatal y los agricultores.

Desde el C5i, donde se realiza el monitoreo de las vías de comunicación afectadas, la mandataria señaló que el gobierno ha acompañado de manera permanente a los productores, buscando acuerdos que permitan tanto la dignificación de su trabajo como garantizar el libre tránsito para la ciudadanía.

Buenas tardes a todas y todos. Les comparto un mensaje sobre la causa de nuestra gente del campo y los cierres carreteros. pic.twitter.com/uuqYMLn2km — Libia Dennise (@LibiaDennise) October 29, 2025

“Gracias a ese diálogo, hemos logrado que poco a poco se vayan liberando carriles que permitan la circulación de las personas”, afirmó la gobernadora. Añadió que el equipo del gobierno de Guanajuato continuará trabajando hasta lograr dos objetivos principales:

Primero, alcanzar un acuerdo con el gobierno federal y los productores del campo guanajuatense para garantizar condiciones justas de comercialización.

Segundo, asegurar la circulación libre y segura en las carreteras del estado.

Asimismo, Dennise enfatizó que los bloqueos han afectado a las familias de los productores y a la ciudadanía en general.

“Por eso no vamos a dejar solos a nuestros productores desde el estado. Hemos hecho un esfuerzo muy importante y Guanajuato estará contribuyendo de manera considerable para sumar al apoyo económico para nuestros productores, porque tenemos un compromiso muy fuerte con nuestra gente”, indicó.

La gobernadora destacó el papel de las fuerzas de seguridad pública, que se encuentran desplegadas para resguardar tanto a los manifestantes como a los conductores que transitan por las vías afectadas.

De igual forma, invitó a la población a seguir las cuentas oficiales de la Secretaría de Seguridad y Paz para recibir actualizaciones en tiempo real sobre los puntos de bloqueo que se vayan liberando.

El conflicto se enmarca en un contexto nacional donde productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, entre otros estados, han exigido un precio justo para la tonelada de maíz blanco, rechazando la oferta del gobierno federal de 6,050 pesos por tonelada y demandando al menos 7,200 pesos.

Los bloqueos han generado afectaciones al transporte de carga y mercancías, estimadas en decenas de millones de pesos diarios, según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Con la liberación parcial de carriles en Guanajuato, el gobierno estatal espera facilitar la circulación mientras continúan las negociaciones y se mantiene abierto el diálogo con los productores. Como señaló la gobernadora, “la causa del campo es una causa de todas y todos, y así lo asumimos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL