Piperos de agua desquician por más de 7 horas la ZMVM

Transportistas de pipas de agua, vecinos y dueños de purificadoras de varios municipios del Estado de México realizaron ayer protestas y bloqueos simultáneos durante más de siete horas en por lo menos 19 puntos del estado que son de acceso a las zonas metropolitanas del Valle de México y de Toluca, con lo que desquiciaron la movilidad en ambas regiones.

Su manifestación respondió al rechazo al operativo Operación Caudal, que está poniendo orden en el sector y el cual ha intervenido 189 inmuebles y asegurado 51 pozos ilegales, 138 tomas de agua clandestinas y 322 pipas, además de siete personas detenidas.

El Dato: La Operación Caudal, desplegada en 48 municipios del Edomex, intervino 189 inmuebles y permitió localizar 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas en la entidad

El pasado 24 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que realizó despliegues operativos simultáneos en 48 municipios de la entidad para intervenir 189 pozos y tomas de agua relacionados con la extracción, sobreexplotación, distribución, acaparamiento y venta ilegal del líquido. Según las investigaciones oficiales, detrás de este negocio está una extensa red dedicada al robo, acaparamiento y comercialización ilegal de agua.

Esta red operaba con infraestructura no autorizada para la sobreexplotación de mantos acuíferos y distribuía el agua sin tratamiento de potabilización alguno, y se limitaba, en algunos casos, a la simple cloración. El líquido era luego vendido con tarifas abusivas, evadiendo el pago a los organismos administradores. Mientras el costo oficial ronda mil 131 pesos por 10 mil litros, en municipios como Ecatepec se vendía con un sobreprecio de 59 por ciento.

Ayer, los piperos acusaron que los operativos realizados por la fiscalía dejaron sin empleo a cientos de familias y empeoran la situación del desabasto de agua, ya que el recurso que transportan es la única forma en la que cientos de casas, escuelas e incluso hospitales acceden al servicio.

A pesar de las acusaciones de desabasto por parte de los manifestantes, las autoridades estatales garantizaron que el suministro de agua para la población no está en riesgo y que el operativo de seguridad desarticuló una red de comercio ilícito que vendía el líquido con sobreprecios.

Los bloqueos se realizaron a partir de las 6 de la mañana, aunque pasada la una de la tarde las autoridades del Estado de México llegaron a un principio de acuerdo con los quejosos para que liberaran las vialidades.

En Ecatepec se registraron bloqueos en seis de las principales vialidades del municipio; sin embargo, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que todos los pozos en Ecatepec estaban funcionando y las personas que bloquearon las calles fueron “presuntos trabajadores de pipas”.

El pasado 12 de octubre, en Ecatepec las autoridades detectaron un punto de huachicoleo de agua potable, del que se extraía el líquido de manera ilegal para venderlo a los propios vecinos que carecen del servicio en la red hidráulica.

En la colonia Media Luna, ubicada en la Quinta Zona de Ecatepec, las autoridades hallaron mangueras que se extendían en 1.5 kilómetros para robarse el líquido y lucrar con su venta. La autoridad detectó que la red no sólo cometía delitos ambientales y de robo, sino que también ejercía prácticas extorsivas, pues se obligaba a la ciudadanía a comprar agua exclusivamente a transportistas agremiados a una organización, en un claro esquema de acaparamiento y despojo. Asimismo, se identificó la participación de funcionarios en actos de encubrimiento y abuso de autoridad.

La autopista México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán, quedó ayer completamente colapsada por el bloqueo.

También se reportó la presencia de manifestantes en la avenida Central y la México-Texcoco, así como en la avenida José López Portillo, la cual fue cerrada en ambos sentidos, a la altura de la colonia Ejidal Emiliano Zapata.

Asimismo, se reportaron cierres en Lechería-Texcoco, en la colonia Venta de Carpio, y en el municipio de Nezahualcóyotl, en las avenidas Bordo de Xochiaca y Las Torres.

De igual manera, en la carretera México-Toluca, a la altura de Ocoyoacac; en Zinacantepec; en la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de San Luis Mextepec; y en Metepec, a la altura del puente del Tecnológico, sobre la carretera Toluca-Tenango.

En entrevista con medios, José Rodríguez, representante de los piperos, pidió a las autoridades que los dejen trabajar y una prórroga para regularizar los pozos y así evitar “mayores afectaciones”.

“En cuanto ellos (sus líderes) nos digan que se llegó a una resolución, o que nos van a dar una solución de nuestro gran problema, nos retiraremos. En caso de que no, nos volveremos a colocar en la vía. Lo único que pedimos nosotros es que nos dejen trabajar. Los pozos que tengan que ser regularizados, que den la oportunidad porque toda la población se está quedando sin agua”, dijo.

Como parte de los acuerdos alcanzados ayer, las autoridades del Estado de México se comprometieron a agilizar las investigaciones en los lugares relacionados con las presuntas actividades ilícitas. De igual forma, los manifestantes acordaron entregar toda la información sobre la operación, número de vehículos y otros detalles que fueron requeridos por las autoridades.