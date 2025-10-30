Joaquín Díaz Mena y Omar García Harfuch refrendan alianza estratégica por la seguridad de Yucatán.

Para garantizar la paz

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, en la que ambos refrendaron su compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación entre el Gobierno del Estado y la Federación para preservar la paz, la tranquilidad y el bienestar de las familias yucatecas.

Durante el encuentro, se revisaron los avances de las estrategias conjuntas en materia de seguridad pública y se acordó reforzar los mecanismos de cooperación operativa, prevención del delito y profesionalización de los cuerpos policiales, con el objetivo de mantener los altos estándares de seguridad que distinguen a Yucatán.

Díaz Mena destacó que mantener a Yucatán como uno de los estados más seguros del país es resultado de una política de Estado basada en la coordinación, la planeación y la voluntad compartida entre los tres órdenes de gobierno.

“En Yucatán la seguridad no se presume, se construye todos los días. Nuestra prioridad es proteger la paz y el bienestar de las familias yucatecas”, afirmó el mandatario.

El secretario García Harfuch reconoció los resultados alcanzados por Yucatán en materia de seguridad y subrayó la importancia de mantener una colaboración estrecha y permanente con el Gobierno del Estado.

Ambos coincidieron en que la seguridad es el cimiento del desarrollo económico y social de la entidad, por lo que acordaron fortalecer los proyectos conjuntos de prevención, equipamiento y capacitación, asegurando así la continuidad de un modelo de seguridad exitoso y sostenible.

Con acciones firmes y coordinación institucional, el Gobierno de Joaquín Díaz Mena reafirma su compromiso de mantener la seguridad, la paz y la calidad de vida que caracterizan a Yucatán.

