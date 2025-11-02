Garantiza Gobierno del Edomex suministro de agua en hospitales, centros de hemodiálisis y penales mexiquenses

Con el fin de priorizar la salud de la ciudadanía mexiquense y su derecho al agua, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) ha entregado 710 camiones tipo cisterna mejor conocido como pipas a hospitales, clínicas de hemodiálisis y Centros Penitenciarios.

En respaldo a la Operación Caudal encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que busca interrumpir la cadena de comercio ilícita de agua, del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2025, se suministraron 7 millones 960 mil litros de agua a estos lugares, derivado del proceso de regularización de pozos y concesiones.

Con ello, se benefició a más de 143 mil trabajadores de salud, pacientes y población penitenciaria. Entre a los hospitales que se les dotó de agua está el “Hospital de la Américas” y “Hospital General Regional N° 196” en Ecatepec.

También el “Hospital para Enfermedades Crónicas Dr. Gustavo Baz Prada” en San Martín de las Pirámides; “ISEM 4TA Avenida” y “UMF # 78 Unidad Deportiva” en Nezahualcóyotl, entre otros. Así como los Centros Penitenciarios de El Oro, Otumba, Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Texcoco.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de México, refrenda su compromiso de seguir trabajando para que cada litro recuperado tras esta operación exitosa, sea un litro que regrese a las casas, escuelas y hospitales.

