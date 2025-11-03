Embestida del crimen contra alcaldes no cede; van 7 asesinados este año

Los homicidios de autoridades locales no han cedido en el último año en el país, a pesar del refuerzo en la seguridad por parte de autoridades federales.

Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado sábado, suman siete alcaldes que han sido asesinados en lo que va del presente año, mientras que el año pasado fueron nueve munícipes los que cayeron, a manos de la delincuencia organizada.

El año pasado los alcaldes de Chahuites, Churumuco, El Mante, Cotija, Copala, Malinaltepec, Xochitepec, Chilpancingo y Candelaria Loxicha fueron asesinados de diferentes maneras.

El Dato: En 2024 la entidad con mayor número de asesinatos de presidentes municipales fue Oaxaca, con tres casos, seguida de Morelos y Guerrero cada una con dos.

El caso más sonado y más mediático fue el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, quien fue ejecutado y su cabeza fue encontrada en el toldo de una camioneta en la colonia Villas del Roble, en el oriente de la capital de Guerrero.

Arcos Catalán tenía en el cargo apenas seis días cuando fue asesinado; pues tomó protesta el 1 de octubre tras al ganar las elecciones del 1 de junio.

En lo que va del 2025, los presidentes municipales de Santiago Amoltepec, Metlatónoc, Tacámbaro, San Mateo Piñas, Tepalcatepec, Pisaflores y Uruapan fueron asesinados.

Los estados con más presidentes municipales asesinados hasta el momento son Michoacán y Oaxaca con tres y dos casos cada uno respectivamente, mientras que los estados de Guerrero e Hidalgo registraron un caso.

El pasado 15 de mayo el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Mario Hernández García, fue asesinado en un atentado en el paraje denominado como El Tablero perteneciente a la comunidad de El Mamey.

Un mes después, el 2 de junio el alcalde de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez murió, a cinco días de resultar herido en un ataque armado en la autopista del Sol.

Cuatro días después, el 6 de junio pasado, el presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortez Álvarez, fueron ultimados a balazos.

De igual forma el 15 de junio Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, localidad de la región Costa de Oaxaca, fue asesinada cuando sujetos desconocidos arribaron a la sede del ayuntamiento a bordo de motocicletas y se dirigieron a las oficinas para luego abrir fuego directo contra la alcaldesa.

Dos días después, el 17 e junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, Martha Laura Mendoza Mendoza, fue asesinada a balazos junto a su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, en un ataque directo perpetrado frente a su domicilio particular.

El mes pasado, el 20 de octubre, Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo fue asesinado cuando un par de sicarios ya lo esperaban afuera de su domicilio ubicado en la localidad de La Estancia y abrieron fuego contra él.

A ellos se suma Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ultimado el sábado frente a una multitud durante la celebración del Día de Muertos en la plaza principal del municipio.

Un precedente

Municipios que perdieron a sus alcaldes en 2024

Chahuites

Churumuco

El Mante

Cotija

Copala

Malinaltepec

Xochitepec

Chilpancingo

Candelaria Loxicha