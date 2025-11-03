En noviembre inicia la entrega de Viviendas del Bienestar en Sinaloa, informa Alejandro López.

La primera entrega de casas del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar se llevará a cabo en Los Mochis, en la segunda quincena de noviembre, informó el secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar Alejandro López Campos durante la Conferencia Semanera del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El funcionario estatal explicó que serán 232 casas de dos fraccionamientos, Nuevo Horizonte y Virreyes; mientras que en una segunda etapa se entregarán más viviendas en Concordia, El Fuerte y Choix, las cuales están en proceso de construcción actualmente.

López Campos informó que para Sinaloa corresponden 36 mil viviendas de este plan nacional que creó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que consiste en construir 1.8 millones de viviendas en todo el país, por medio de Infonavit, FOVISSSTE y CONAVI.

“La segunda quincena de noviembre es cuando vamos a estar en condiciones de hacer la entrega de la primera etapa de vivienda, que son 232 de un complejo de vivienda vertical allá en Ahome”, explicó el secretario de Bienestar.

El secretario López Campos señaló que en Sinaloa Infonavit atenderá una meta de 17 mil 500 casas para sus derechohabientes, 15 mil de CONAVI, que serán para no derechohabientes y de escasos recursos y 4 mil de FOVISSSTE, también para los trabajadores que laboran en dependencias del gobierno federal.

Actualmente, se desarrollan 13 proyectos de Vivienda del Bienestar en 8 municipios, con 11 mil 434 casas en construcción que muy pronto serán una realidad para las familias sinaloenses.

Estos proyectos, ubicados en municipios como Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave y Salvador Alvarado, reflejan un firme compromiso con el bienestar, la inclusión y el acceso a una vivienda digna para todas y todos.

JVR