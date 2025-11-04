Cumplimenta orden de aprehensión

Fiscalía de Guerrero detiene a ‘El 8’, presunto responsable del homicidio de policía auxiliar en Acapulco

La FGE y fuerzas federales detienen a Cristopher “N”, alias El 8, señalado como autor material del homicidio de un policía auxiliar en Acapulco

Operativo conjunto de seguridad estatal y federal logra la detención de El 8, generador de violencia en Guerrero.
Operativo conjunto de seguridad estatal y federal logra la detención de El 8, generador de violencia en Guerrero. Foto: FGE Guerrero
Por:
La Razón Online

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo a Cristopher “N”, alias El 8, señalado como objetivo prioritario y presunto responsable del homicidio de un policía auxiliar en Acapulco.

De acuerdo con información oficial, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de Manuel “N”, quien trabajaba como Policía Auxiliar Preventivo.

Cristopher “N” fue puesto a disposición judicial tras su captura en Guerrero.
Cristopher “N” fue puesto a disposición judicial tras su captura en Guerrero. ı Foto: FGE Guerrero

El organismo explicó en un comunicado que el detenido habría participado, junto con otros individuos, en la agresión con arma de fuego registrada el 13 de octubre de 2025 sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Garita de Acapulco.

TE RECOMENDAMOS:
¿Por qué Alejandro Garza mató a Yaneli Pardo?
Presunto feminicidio

¿Por qué Alejandro Garza mató a Yaneli Pardo en Cumbres Mediterráneo?

La Fiscalía destacó que Cristopher “N” es considerado “generador de violencia” en la región, por lo que su detención es relevante para el combate a delitos de alto impacto.

Capturan a Cristopher “N”, alias El 8, presunto homicida del policía auxiliar en Acapulco.
Capturan a Cristopher “N”, alias El 8, presunto homicida del policía auxiliar en Acapulco. ı Foto: FGE Guerrero

Además, recordó que ya se habían asegurado a tres presuntos implicados —Jesús “N”, Kevin “N” y Aumberto “N”— el 16 de octubre pasado, quienes también fueron identificados por su probable participación en el homicidio.

La captura se realizó mediante un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades de seguridad federal y estatal.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal correspondiente, con el fin de que se determine su situación jurídica, detalló la institución.

La FGE afirmó que esta acción refuerza su compromiso con la procuración de justicia en favor de la población guerrerense.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
El Gobernador Rubén Rocha Moya da la bienvenida a Julices Julián González Calzada, nuevo Coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa.
Rinde protesta nuevo mando

Gobernador Rocha asiste a toma de protesta de Julices Julián González Calzada, como nuevo Coordinador de la GN en Sinaloa