Fiscalía de Guerrero detiene a ‘El 8’, presunto responsable del homicidio de policía auxiliar en Acapulco

Operativo conjunto de seguridad estatal y federal logra la detención de El 8, generador de violencia en Guerrero.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) detuvo a Cristopher “N”, alias El 8, señalado como objetivo prioritario y presunto responsable del homicidio de un policía auxiliar en Acapulco.

De acuerdo con información oficial, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de Manuel “N”, quien trabajaba como Policía Auxiliar Preventivo.

Cristopher “N” fue puesto a disposición judicial tras su captura en Guerrero. ı Foto: FGE Guerrero

El organismo explicó en un comunicado que el detenido habría participado, junto con otros individuos, en la agresión con arma de fuego registrada el 13 de octubre de 2025 sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Garita de Acapulco.

La Fiscalía destacó que Cristopher “N” es considerado “generador de violencia” en la región, por lo que su detención es relevante para el combate a delitos de alto impacto.

Capturan a Cristopher “N”, alias El 8, presunto homicida del policía auxiliar en Acapulco. ı Foto: FGE Guerrero

Además, recordó que ya se habían asegurado a tres presuntos implicados —Jesús “N”, Kevin “N” y Aumberto “N”— el 16 de octubre pasado, quienes también fueron identificados por su probable participación en el homicidio.

La captura se realizó mediante un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades de seguridad federal y estatal.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal correspondiente, con el fin de que se determine su situación jurídica, detalló la institución.

La FGE afirmó que esta acción refuerza su compromiso con la procuración de justicia en favor de la población guerrerense.

am