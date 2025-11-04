¿Quién es Alejandro Garza Treviño, el feminicida de Yaneli Pardo en Monterrey?

Esta semana comenzó con un caso que causó conmsión e indignación entre muchas personas, pues en redes sociales comenzó a circular un video en el que un hombre agrede a una mujer con un arma de fuego durante el día.

En el video se pueden escuchar los gritos de Yaneli Pardo mientras esta huye de su agresor, y este hombre detona un arma de fuego en repeditas ocasiones mientras la persigue.

La mujer continúa huyendo y gritando, y cuando el hombre intenta jalarle el cabello por las espaldas, Yaneli Pardo, en un intento de quitarse a su agresor, pierde el equilibrio y cae al suelo.

Ya en el suelo, el hombre se sienta encima de Yaneli para someterla, y mientras forcejean puede escucharse que la víctima le pide que se calme e intercambian un diálogo que no es entendible en el video.

VIDEO de Yaneli Pardo ı Foto: Redes Sociales

Luego de que el hombre se tranquiliza se quita de encima de Yaneli, por lo que esta puede levantarse para posteriormente ponerse su zapato.

Luego de que logra ponerse de pie, camina para luego subirse a su camioneta, que se encontraba estacionada en el lugar donde se desató la agresión.

Ambas personas abordaron la camioneta y avanzan, y tan solo unas horas después, la camioneta fue encontrada volcada, por lo que al principio se manejó como un posible accidente vehicular.

Luego de las primeras investigaciones, las autoridades lograron percatarse de que la camioneta tenía impactos de bala, y cerca de ella se encontraba el cuerpo sin vida de Yaneli con un impacto de bala en la cabeza

Camioneta volcada de Yaneli Pardo ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Alejandro Garza Treviño?

El agresor que aparece en el video fue identificado como Alejandro Garza Treviño, y de acuerdo con las autoridades, esta agresión ocurrió fuera del domicilio de Yaneli Pardo, con quien presuntamente tendría una relación laboral.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía General de justicia de Nuevo León, pues el cuerpo sin vida de Alejandro Garza Treviño fue encontrado en un hotel por la noche del mismo lunes en el que este agredió a Yaneli.

De acuerdo con los Servicios Periciales, posiblemente el arma con la que Alejandro Garza presuntamente cometiera feminicidio en contra de Yaneli era de calibre 25, pues encontraron dos casquillos de dicho calibre en el lugar de los hechos y un cartucho hábil.

Alejandro Garza Treviño, presunto feminicida de Yaneli Pardo, fue encontrado sin vida en el Hotel Plaza de Oro, y se estima que este tiene aproximadamente 40 años de edad, y trabajaba en el banco Afirme como ejecutivo.

Encuentran el cuerpo sin vida de Alejandro Garza Treviño en el Hotel Plaza de Oro de Monterrey ı Foto: Redes Sociales