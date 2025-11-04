VIDEO de Yaneli Pardo en Cumbres Mediterráneo

Este lunes comenzó a circular un video en redes sociales en el que se muestra a una mujer siendo atacada por un hombre en una calle a plena luz del día, y en este se escuchan detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la información que se tiene, por la mañana del lunes un hombre comenzó a agredir a una mujer en la colonia Cúmbres Mediterráneo frente a una plaza comercial.

El video fue difundido con la finalidad de alertar a las personas que residen en la colonia Cumbres Mediterráneo o en zonas aledañas, para que puedan denunciar un caso de violencia y puedan identificar situaciones de riesgo y mantenerse atentos.

VIDEO de Yaneli Pardo

En el video difundido en redes sociales se pueden escuchar los gritos de una mujer identificada como Yaneli Pardo, mientras esta es perseguida por un hombre vestido con una sudadera y una gorra negras.

Mientras Yaneli huye de su agresor, este comienza a dar detonaciones con un arma de fuego y continúa persiguiendo a la mujer y apuntándole por un rato, hasta que esta cae al suelo.

Mientras Yaneli Pardo se encuentra corriendo, el hombre trata de tomarla por el pelo, y en un intento de alejar a su agresor esta pierde el equilibrio y se cae al suelo, por lo que el hombre aprovecha este descuido y la somete.

En el video puede escucharse como Yaneli le dice al hombre “ya, ya, ok ya” en un intento de que este se calme y se quite de encima de ella, y luego de esto el hombre se quita de encima de ella.

Sentada en el suelo, se puede apreciar que intercambian palabras pero estas son inaudibles, sin embargo, se puede escuchar que Yaneli le dice “tranquilo, tranquilo”, y luego de esto se pone de pie, se coloca su zapato y camina hacia una camioneta que se encuentra estacionada.

Yaneli aborda el vehículo, mientras que el hombre abre a un auto blanco que se encuentra estacionado frente a la camioneta posiblemente para tomar o dejar algo y posteriormente cerrarlo.

Luego de cerrar el auto, el hombre camina hacia la camioneta para poder subirse en ella, y unos instantes después esta camioneta, que es conducida por Yaneli, avanza con ambas personas a bordo.

VIDEO de Yaneli Pardo ı Foto: Redes Sociales

Después de que el hecho captado por una cámara de vigilancia ocurriera, el auto de la mujer fue encontrado, pero este estaba volcado cerca de un canal cercano al lugar en donde ocurrió este suceso, mientras que el cuerpo de la mujer sin vida se encontraba a unos metros del auto.