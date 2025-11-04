¿Quién es Yaneli Pardo, victima del feminicidio de Cumbres Mediterráneo?

En redes circula un video en el que se puede observar a una mujer siendo agredida por un hombre con un arma de fuego durante la mañana cerca de una plaza comercial en Monterrey.

En dicho video podemos observar como una mujer es perseguida por un hombre con un arma de fuego, mientras la mujer corre y grita asustada, el hombre comienza a dar detonaciones con un arma de fuego.

La mujer cae en un momento al suelo y el hombre la somete y se sienta encima de ella, por lo que ella le pide al hombre que se calme a lo que este accede, y después de esto la mujer logra ponerse de pie de nuevo.

Cuando la persecución termina, ambos abordan una camioneta que se encontraba estacionada en el lugar de los hechos y avanzan mientras la mujer maneja el vehículo.

VIDEO de Yaneli Pardo ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Yaneli Pardo?

La mañana del miércoles 3 de noviembre las autoridades de Protección Civil de Nuevo León reportaron un vehículo volcado, y en las primeras investigaciones este caso estaba siendo tratado como un accidente vial.

Posterior a que la camioneta fuera encontrada en el tramo arroyo que se encuentra ubicado entre la calle Córcega y la avenida Hacienda Peñuelas, los paramédicos pudieron percatarse de que la camioneta tenía impactos de bala.

El cuerpo de la mujer fue encontrado sin vida con un impacto de bala en la cabeza en el sitio de la volcadura de la camioneta Toyota RAV4, y un cartucho hábil del arma de fuego se encontraban dentro de la camioneta.

Camioneta volcada de Yaneli Pardo ı Foto: Redes Sociales

La mujer que aparece en dicho video fue identificada como Yaneli Pardo, quien tenía aproximadamente 38 años de edad, y su agresor presuntamente es Alejandro Garza Treviño, quien tenía aproximadamente 40 años de edad.

De acuerdo con investigaciones preeliminares, posiblemente Yaneli Pardo y Alejandro Garza mantenían una relación comercial, pues se cree que ambos eran socios de algún negocio, sin embargo, hasta el momento no se cuenta con investigación precisa.

El hombre fue encontrado sin vida por la noche de este miércoles en un hotel, por lo que las autoridades se encuentran investigando la causa de su muerte, que posiblemente se trata de un suicidio.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encuentra realizando las investigaciones correspondientes del caso, y esta investgación se maneja como un feminicidio.