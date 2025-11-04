Verónica Delgadillo pide a Diputados que se asigne presupuesto federal para Guadalajara.

Ante la discusión y aprobación del Presupuesto Federal 2026 en la Cámara de Diputados, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, hizo un llamado a los legisladores para que asignen recursos para atender las necesidades que enfrenta Guadalajara al ser una ciudad capital.

Verónica Delgadillo señaló que en los Legisladores recae la tarea de decidir cómo y dónde se gasta el dinero público, sin embargo, desde hace cuatro décadas la distribución de presupuesto no ha sido revisada para adaptarse a las necesidades que los Municipios viven actualmente.

“Guadalajara, a pesar de ser uno de los motores económicos y de desarrollo de Jalisco y México, enfrenta distintas dificultades por la falta de recursos federales. Un ejemplo de lo anterior es que el Fondo Metropolitano, un instrumento destinado a la planeación, desarrollo y financiamiento de proyectos de infraestructura para los Municipios metropolitanos del país, no ha recibido financiamiento desde la discusión del Presupuesto en el año 2018”, señaló la Presidenta.

TE RECOMENDAMOS: Tras asesinato de Carlos Manzo Alcalde de Pátzcuaro denuncia amenazas en su contra ante Fiscalía de Michoacán

El no recibir recursos federales de dicho fondo desde hace seis años, ha impactado de manera directa en la capacidad de atención de las necesidades más apremiantes de una Ciudad capital.

Y prueba de ello es el recurso que se requiere para reparar las vialidades que están desde un estado regular hasta crítico, el cual asciende a los 50 mil millones de pesos.

A la @Mx_Diputados: desde Guadalajara les pedimos que volteen a ver nuestra ciudad y que en esta discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación destinen los recursos necesarios para nuestra ciudad y su gente.



Ayúdame a compartir este mensaje: pic.twitter.com/OqDfEjHyly — Verónica Delgadillo (@VeroDelgadilloG) November 5, 2025

“Para atender dicha situación se requiere, sin duda alguna, del apoyo de la Cámara de Diputados y su voluntad política para destinar recursos federales a partir de dos posibles vías para Guadalajara. La primera, a través del regreso del Fondo Metropolitano (…) otra posible vía es la creación de un Fondo de Capitalidad para municipios que son capitales”.

Vero Delgadillo reiteró que Guadalajara es una Ciudad que es sede de los tres Poderes y que todos los días recibe a personas de toda la región, llegando a duplicar, durante el día, la población, lo que implica una sobrecarga en los servicios públicos.

“Si le va bien a Guadalajara, le va bien a Jalisco y a México. Está en manos de la Cámara de Diputados y de sus integrantes hacer lo correcto y poner por delante el bien común de nuestra ciudad y su gente”, acotó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR