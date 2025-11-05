Detienen a hombre afuera de Congreso de Michoacán previo a toma de protesta de Grecia Quiroz | VIDEO

Policías de Morelia detuvieron a un hombre a quien supuestamente le aseguraron marihuana.

Un hombre fue detenido este miércoles al exterior del Congreso del Estado de Michoacán, en Morelia, en medio de un operativo policiaco por la toma de protesta de Grecia Quiroz García como presidenta municipal de Uruapan.

Supuestamente, al individuo le encontraron una bolsa de presunta marihuana, piedras y envases de cristal, de acuerdo con la Policía de Morelia, que puso al detenido a disposición “de la autoridad correspondiente para las investigaciones de ley”.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que, con uso excesivo de fuerza, al menos seis elementos de la policía local someten, golpean y cubren la cabeza del hombre con una prenda, mientras éste grita para pedir ayuda.

“¿Qué quisiste hacer para que te tengan así?“ le pregunta uno de los testigos. ”Nada", responde el detenido con el rostro contra el suelo, sujetado por tres uniformados que le colocan las esposas.

En ese momento uno de agentes exhibe una bolsa con presunta marihuana. “¿Es tuya esa bolsita?“, le pregunta otro de los presentes, a lo que el detenido les responde que no.

“Mi celular, mi celular, por favor”, alcanza a decir el sujeto antes de ser escoltado por cinco policías.

Los hechos ocurrieron antes de que rindiera protesta la viuda de Carlos Manzo Rodríguez y no durante el evento, como señalan algunas versiones en redes sociales.

Grecia Quiroz rindió protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan por el tiempo que resta para concluir el periodo, es decir, hasta 2027.

Es viuda del exalcalde Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre tras inaugurar celebración del Festival de Velas que se conmemora año con año con motivo del Día de Muertos.

Antes de comenzar la sesión los legisladores locales guardaron un minuto de silencio en memoria de Manzo. Luego, el único diputado independiente del Congreso de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla. dijo en tribuna que el exalcalde incomodaba a grupos delictivos y a las autoridades, pero “no entendieron que no lo silenciaron, sino lo multiplicaron”.

Quiroz, por su parte, afirmó que el legado de su esposo con el Movimiento del Sombrero seguirá adelante para lograr “un Uruapan, un Michoacán, un México que él hubiese querido”.

“Su lucha fue limpia”, dijo con la voz contenida, porque “él nació para ser un grande, para ser el presidente de México, el mejor presidente que México ha tenido, porque ningún político le llegará a ese nivel, nunca jamás en la vida nacerá un Carlos Manzo”.

