Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, rinde protesta como alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz rindió protesta como presidenta municipal de Uruapan, tras el asesinado de su esposo, Carlos Manzo.

En una sesión extraordinaria en la que el Congreso del Estado de Michoacán cerró filas con Grecia Quiroz García, este miércoles la viuda de Carlos Manzo Rodríguez rindió protesta como presidenta municipal de Uruapan.

Arropada con gritos de “¡no estás sola!”, y tras un minuto de aplausos en memoria de Manzo, asesinado el 1 de noviembre, Quiroz afirmó que el Movimiento del Sombrero y el legado de su esposo seguirá adelante.

“Hoy vengo con este valor, con esta entereza, a luchar, con la que él se levantaba todos los días a combatir por nuestro municipio, por Michoacán, por México. Hoy este legado está más fuerte que nunca, no lo callaron y no lo van a callar, porque aquí sigo firme”, subrayó, con la voz contenida.

Antes, desde la tribuna, el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla, integrante del "Movimiento del Sombrero“, afirmó que ”los planes de Uruapan eran distintos".

“México se está desangrando mientras los gobiernos de cambian de color para seguir robando”, reclamó. Al mismo tiempo, reprochó la omisión del Gobierno Federal ante las reiteradas peticiones de Carlos Manzo para reforzar la seguridad en Uruapan.

Más temprano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó la ratificación de Grecia Quiroz al frente del Ayuntamiento de Uruapan.

En su conferencia matutina, detalló que en la reunión que ambas sostuvieron el martes en Palacio Nacional fue para platicar “hacia adelante”, en la que acordaron trabajar juntas y mantenerse en contacto para apoyar al municipio en el marco de la estrategia para reforzar la seguridad en Michoacán.

Sheinbaum añadió que Juan Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano de Carlos Manzo, también acudió al encuentro, en el que ambos exigieron justicia.

“Evidentemente, ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato. (...) También tiene que hacerse todas las investigaciones para que, no solamente quien fue autor material, sino quienes participaron y cuál fue el móvil de este lamentable homicidio”, añadió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr