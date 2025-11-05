Voy a seguir el legado de Carlos Manzo: Grecia Quiroz al asumir como alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz, tomo protesta en el Congreso se Michoacán como nueva alcaldesa de Uruapan, esto luego del asesinato de su esposo Carlos Manzo.

La ahora presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, lanzó un mensaje directo: “Voy a seguir los pasos de Carlos Manzo, les voy a dejar un Uruapan, un Michoacán y un México que él hubiese querido”.

Ante los diputados del Congreso de Michoacán, acompañada por escoltas federales y en un ambiente cargado de emoción, Quiroz rindió protesta tras el asesinato de Carlos Manzo la noche del 1 de noviembre de 2025. El alcalde fue abatido en la plaza principal de Uruapan, en pleno evento del Festival de las Velas por el Día de Muertos.

En su discurso, Quiroz reclamó que su marido había alertado la falta de apoyo y la presencia de violencia en la región. “Él temía por su vida, por la de sus hijos, por la mía … En la complicidad llevan sangre en las manos”, expresó, aludiendo al reclamo hacia instancias federales y estatales.

Grecia Quiroz rindió protesta como presidenta municipal de Uruapan, tras el asesinado de su esposo, Carlos Manzo. ı Foto: Captura de Pantalla

Grecia Quiroz ahora se asume como la encargada de “mantener el sueño” de su esposo. En su discurso sostuvo: “Con la frente en alto … Se los juro y se los prometo: Michoacán y Uruapan tienen que cambiar”. La impotencia ante la violencia en la región, sumada al hecho de que el homicidio se consumara en un acto público de convivencia, ha generado en Uruapan un llamado masivo de “¡Justicia!”.

El gobierno federal, por su parte, ha respondido con el anuncio del plan denominado “Michoacán Plan for Peace and Justice” , que contempla mayor despliegue de la Guardia Nacional y unidades especiales para investigar homicidios de autoridades municipales.

Recordando que Carlos Manzo había denunciado públicamente la acción de grupos del crimen organizado en Uruapan, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y había pedido en varias ocasiones la intervención de las autoridades federales para garantizar seguridad.

Según el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, el edil contaba con protección asignada desde diciembre de 2024 y reforzada en mayo de 2025.

El ataque se registró alrededor de las 20:00 horas durante una celebración multitudinaria en el centro de Uruapan. Testigos relatan que tras la inauguración del evento, Manzo convivía con niños vestidos por la festividad cuando fue alcanzado por al menos seis disparos. Uno de los agresores fue abatido en el lugar y dos personas más fueron detenidas.

La asunción de Quiroz al frente del municipio no solo representa la continuidad de un proyecto político —el llamado “Movimiento del Sombrero” impulsado por Manzo— sino un empeño simbólico de no dejar que el crimen organizado marque el final de una administración que vivía en tensión constante.

Su llamado es también comunitario, “les voy a dejar a mis hijos un Uruapan como él lo hubiera querido”, afirmó, planteando que la transformación que aspiraban no puede depender únicamente del Estado, sino del respaldo ciudadano.

“Sigamos los pasos de Carlos Manzo. Con mucha dignidad y con la frente en algo, voy a seguir su legado. Voy a dejarle a mis hijos un Uruapan como él lo hubiera querido. ¡Qué triste que tuviera que pasar esto para que ahora sí quieran mandarnos seguridad!”, dijo.

Con ello, Uruapan abre una nueva etapa marcada por la exigencia de justicia, memoria activa y la vigilancia de que la intención de cambio no quede en palabras, sino en resultados.

