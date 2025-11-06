Encuentran muerto a Lázaro Francisco, exalcalde de Chinameca, Veracruz

El exalcalde del municipio de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue encontrado sin vida la mañana del miércoles 5 de noviembre de 2025 en un terreno de cultivo ubicado a un costado de la carretera Oteapan–Zaragoza, en el sur de Veracruz.

El exfuncionario había sido privado de la libertad días antes y su muerte ha generado consternación en la región.

De acuerdo con los primeros reportes de seguridad, vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un predio rural.

Elementos de la Policía Municipal de Oteapan y peritos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) acudieron al sitio, donde hallaron el cadáver de un hombre con signos evidentes de violencia. Poco después fue identificado por familiares como Lázaro Francisco Luría.

El exalcalde habría sido secuestrado alrededor del domingo 2 de noviembre. Versiones extraoficiales señalan que sus captores exigieron un rescate económico a la familia, la cual habría accedido al pago; sin embargo, Luría no fue liberado con vida. Su cuerpo presentaba una herida profunda en el cuello, además de otras lesiones.

Lázaro Francisco Luría ocupó la presidencia municipal de Chinameca durante el periodo 2012-2013, tras sustituir al entonces alcalde Martín Padua Zúñiga, quien fue destituido por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Desde entonces, Luría se mantenía alejado de la política local y dedicado a actividades privadas.

La Fiscalía de Veracruz informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y secuestro, mientras peritos ministeriales levantaron indicios en la zona y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense de Cosoleacaque.

El asesinato de Luría se suma a una serie de hechos registrados en el sur del estado contra exfuncionarios municipales, lo que ha encendido las alarmas en materia de seguridad política. Organizaciones ciudadanas y líderes locales exigieron a las autoridades estatales una investigación exhaustiva y el esclarecimiento del crimen.

MSL