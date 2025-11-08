Grecia Quiroz y funcionarios de Uruapan reciben amenazas del crimen organizado, reportan

Reportan que Grecia Quiroz, así como funcionarios y legisladores de Uruapan, han recibido amenazas.

La presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, así como funcionarios de su gabinete y legisladores, han recibido amenazas de grupos del crimen organizado vía medios digitales, según reportan medios nacionales.

El periodista Nacho Lozano informó la noche del viernes que, según información recabada por su equipo de investigación, Quiroz habría recibido amenazas a través de su WhatsApp, firmadas por los grupos criminales que controlan Michoacán.

Grecia Quiroz, quien asumió como alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo ı Foto: Especial

Estos grupos, además, se habrían adjudicado la autoría del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, y habrían exigido a Quiroz que renunciara a tomar posesión del cargo que dejó su difunto marido.

De acuerdo con la información del noticiero, los autores de las amenazas se identificaron como “R1”, “R2”, “R15” y “La Gorda”, presuntamente vinculados con un grupo criminal con gran influencia en la región.

Imagen de archivo del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. ı Foto: Cuartoscuro

“Vamos a terminar el trabajo. Este mensaje va dirigido a todos lo que se sienten muy verg…”, se lee en el mensaje, según lo reprodujo el noticiero de Nacho Lozano.

Asimismo, según detalló Lozano, las amenazas habrían sido extensivas a otros 40 funcionarios y trabajadores del ayuntamiento de Uruapan, así como a diputados locales. Entre estos últimos, se cuentan Carlos Bautista Tafoll (independiente), Víctor Manríquez (Movimiento Ciudadano) y Guillermo Valencia (PRI).

Grecia Quiroz fue amenazada una noche antes de que tomara protesta como presidenta sustituta de #Uruapan, en #Michoacán. #ImagenNoticias confirmó que le mandaron un mensaje por #WhatsApp firmado por el #CJNG. Pero no fue la única funcionaria amenazada: pic.twitter.com/mYPuiy90ju — Nacho Lozano (@nacholozano) November 8, 2025

Incluso, el mismo Carlos Bautista Tafoll confirmó, mediante entrevista con el periodista, que él y otros compañeros recibieron las citadas amenazas.

“Hemos recibido varias amenazas, hay varias listas. A mí se me hace un poco tonto que el crimen organizado vaya y amenace a todos, se me hace un pco extraño. Es una cuestión de cuidados porque en la segunda publicación empezaron a poner direcciones”, explicó Bautista Tafoll en entrevista con Lozano.

Asimismo, el diputado independiente informó que, ante las amenazas, él y otros compañeros han comenzado a solicitar refuerzo de sus custodias. Sin embargo, aseguró que, pese a un posible incremento de la seguridad, se sentiría inseguro.

“Manzo traía 26 [escoltas] y aún así le dieron. Ya no es un tema de cuántos escoltas traemos”, lamentó el legislador.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am