‘Te juro que no te voy a fallar’: Grecia Quiroz dedica mensaje a Carlos Manzo y promete continuar su legado

La nueva alcaldesa dijo que su llegada al cargo es un acto de amor y justicia tras el asesinato del edil morenista.

Grecia Quiroz, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras asumir oficialmente el cargo de presidenta municipal de Uruapan, tras la muerte de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante una celebración del Día de Muertos en la comunidad de Caltzontzin, Michoacán.

“Te juro que no te voy a fallar, por ti, por mí, por nuestros hijos y por Uruapan!!! (...) Te extraño tanto, Carlos, pero sé que sigues estando aquí conmigo, con nosotros… Jamás te olvidaré. Un beso hasta el cielo, mi amor, el amor más puro y sincero que conocí”, escribió Quiroz en su cuenta oficial.

Promete seguir el legado de su esposo ı Foto: Captura de pantalla

El mensaje se viralizó rápidamente y ha sido interpretado por muchos ciudadanos como una promesa de continuidad y justicia en medio de la tragedia que marcó a la familia Manzo Quiroz y al municipio.

Asume la presidencia municipal tras tragedia

El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad el nombramiento de Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta de Uruapan para concluir el periodo 2024-2027.

La toma de protesta ocurrió el martes 5 de noviembre de 2025, apenas cuatro días después del asesinato de su esposo.

Durante la ceremonia de Quiroz por su llegada al cargo expresó que es un acto de amor y compromiso con su pueblo:

“No vengo a doblar las manos, vengo a exigir justicia para Carlos y para Uruapan”, destacó.

Carlos Manzo, quien ganó la alcaldía por el partido Morena en junio de 2024, había denunciado amenazas del crimen organizado por negarse a pactar con grupos delictivos.

Su muerte generó condenas nacionales y un llamado urgente a reforzar la seguridad en Michoacán.

Grecia Quiroz aseguró que continuará con el proyecto político y social que su esposo impulsó.

“Tu legado es mi fuerza”, escribió. “Por ti, por nuestros hijos y por cada uruapense, no te voy a fallar”.

