Delfina Gómez propone aumentar castigo a acosadores y sancionar a autoridades que no atiendan a víctimas

Al centro, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Para garantizar justicia y cerrar el paso a la impunidad, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, envió al Congreso del Estado de México una iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad que sanciona el acoso sexual desde la primera denuncia y endurece las penas para quienes reincidan.

La reforma local se presenta en el marco y en respaldo al Plan Integral contra el abuso sexual anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar la atención y procuración de justicia hacia estos casos, con acciones que incluyen la homologación del abuso sexual como delito grave, la capacitación institucional, campañas de concientización y la promoción de la denuncia.

La propuesta elimina la condición de reincidencia que hasta ahora limitaba la sanción de este delito, de modo que cualquier acto de acoso sexual podrá ser castigado, sin necesidad de que se repita la conducta. Lo anterior aplica en cualquier sitio donde ocurra como lugares públicos, en instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros.

Gobernadora Delfina Gómez junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Cortesía

Con esta modificación, el Gobierno mexiquense refuerza la protección a las víctimas al reconocer que ningún acto de acoso debe quedar sin castigo.

Asimismo, el decreto establece agravantes cuando el acoso se cometa aprovechando una situación de vulnerabilidad , desventaja o riesgo para la víctima, incrementando las penas hasta en una mitad.

Se crea un nuevo tipo penal para castigar a servidores públicos, como ministerios públicos o policías, que se nieguen a recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas. En estos casos, se impondrán penas de dos a seis años de prisión, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual a la pena impuesta.

Delfina Gómez presenta al Congreso del Estado de México iniciativa contra el acoso. ı Foto: Cortesía

El decreto dispone que toda interpretación y aplicación del delito deberá incorporar la perspectiva de género y considerar los contextos de vulnerabilidad de la víctima, con el fin de garantizar un acceso real y efectivo a la justicia.

Con estas acciones, el gobierno de Delfina Gómez ratificó su compromiso con un Estado de México más justo, seguro y libre de violencia, donde todas y todos puedan vivir con respeto, protección y dignidad.

