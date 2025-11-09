Samuel García da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno: ‘Trabajamos en tiempo y forma’

Samuel García, gobernador de Nuevo León, dará un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dará un mensaje este domingo con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, bajo el lema: “Estamos trabajando en tiempo y forma”.

A través de redes sociales, García Sepúlveda invitó a la ciudadanía de Nuevo León, y a la audiencia en general, a escuchar el mensaje en donde destacará los logros de su cuarto año de gobierno.

Mañana les platicaré cómo vamos en tiempo y forma construyendo el nuevo Nuevo León. En tan solo 4 años hemos hecho lo que nadie hizo por nuestro estado en 40 en materia de movilidad, seguridad, economía, primera infancia y mucho, MUCHO MÁS. Estén atentos a mis redes al mediodía.… pic.twitter.com/ZNaQf6Xb39 — Samuel García (@samuel_garcias) November 9, 2025

El mensaje de Samuel García será transmitido a través de las redes sociales del Gobierno de Nuevo León, y comenzará a las 12:00 horas.

“En tan solo 4 años hemos hecho lo que nadie hizo por nuestro estado en 40 en materia de movilidad, seguridad, economía, primera infancia y mucho, MUCHO MÁS. Estén atentos a mis redes al mediodía”, escribió Samuel García en redes sociales.

La transmisión del informe comenzará EN TIEMPO Y FORMA.

Domingo 12:00 pic.twitter.com/AI9KClWvvA — Samuel García (@samuel_garcias) November 9, 2025

A propósito, en un mensaje publicado en el micrositio del Cuarto Informe, Samuel García abundó en los logros que se presentarán este domingo, y aseguró que, gracias a ellos, se han alcanzado avances en cuatro años “que gobiernos pasados no quisieron ni pudieron hacer en 40”.

“Hoy Nuevo León ocupa los primeros lugares en temas clave para el desarrollo de la ciudadanía: seguridad, economía, generación de empleo, reducción de pobreza, coberturas de salud y educación, solo para mencionar algunos”, se lee en el micrositio.

“Esto es gracias a que durante cuatro años hemos invertido todo nuestro tiempo y esfuerzo para lograr lo que los gobiernos pasados no quisieron ni pudieron hacer en 40: construir un nuevo Nuevo León”, abunda.

El Cuarto Informe de Gobierno de Nuevo León ya está disponible en el micrositio web. En este documento, se detallan avances de la administración de Samuel García en movilidad, seguridad, medio ambiente, social, infancias, agua, economía y, por primera vez, preparativos para la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am