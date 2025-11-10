Desmantelan célula de ‘Los Rusos’ dedicada al narcotráfico transfronterizo en Sonora

Las autoridades detuvieron a dos presuntos integrantes de alto perfil del grupo

En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales desarticularon una célula del crimen organizado dedicada al tráfico de drogas y armas hacia Estados Unidos, que operaba en San Luis Río Colorado, Sonora.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional ejecutaron simultáneamente dos órdenes de cateo en las colonias Reforma y Jalisco, donde capturaron a Abdel “N”, alias “El Toro”, de 63 años, y a Miguel Ángel “N”, alias “El Torito”, de 32 años.

La operación fue resultado de una investigación sobre la estructura delictiva.

Las autoridades realizaron vigilancias fijas, móviles y discretas que permitieron recabar datos de prueba suficientes para que un Juez de Control otorgara los mandamientos judiciales necesarios para intervenir los inmuebles donde operaba la célula criminal.

En dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico con @fgjesonora detuvieron a Abdel “N, alias “El Toro”, y a Miguel Ángel “N”, alias “El Torito”, integrantes de la célula delictiva “Los Rusos”.… pic.twitter.com/Hpvmf44cLd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2025

Durante los cateos, las fuerzas del orden aseguraron un importante arsenal y cargamento de narcóticos: dosis de fentanilo, cocaína, cristal y metanfetaminas, además de cartuchos útiles, dinero en efectivo, un arma de fuego y tres vehículos que presuntamente eran utilizados para el traslado de la mercancía ilícita hacia la frontera norte.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la operación a través de sus redes sociales: “En dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico con @fgjesonora detuvieron a Abdel ‘N’, alias ‘El Toro’, y a Miguel Ángel ‘N’, alias ‘El Torito’, integrantes de la célula delictiva ‘Los Rusos’”.

García Harfuch detalló que “Abdel ‘N’ está relacionado con el tráfico de metanfetamina y otras drogas, así como de armas de fuego. Además, cuenta con antecedentes por homicidio y lesiones”.

Los trabajos de inteligencia revelaron que ambos detenidos formaban parte de un grupo criminal especializado en el tráfico transfronterizo de metanfetamina, cristal, heroína, cocaína, armas, cartuchos y divisas hacia territorio estadounidense, lo que representa un duro golpe a las redes de narcotráfico que operan en la zona fronteriza.

A los detenidos se les informó el motivo de su detención y se les leyeron sus derechos constitucionales.

Posteriormente, junto con todo el material asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de definir su situación legal. Los domicilios cateados quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades.

El funcionario federal agradeció el apoyo del gobierno de Sonora: “Agradecemos al @gobiernosonora su apoyo permanente para estas operaciones”, escribió García Harfuch, destacando la coordinación interinstitucional que hizo posible esta acción.

En #Sonora se detuvo a dos integrantes de una célula delictiva dedicada al contrabando de armas y drogas. https://t.co/xJjNikEkv1 pic.twitter.com/80OMN58FrQ — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 10, 2025

