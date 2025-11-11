Asesinan a dos policías viales en El Salto, Jalisco; Fiscalía investiga

Elementos estatales resguardan la zona donde fueron localizadas las oficiales tras un ataque directo.

Dos mujeres oficiales de la Policía Vial fueron asesinadas durante la mañana de este martes en la colonia Lomas de San Juan, en el municipio de El Salto, Jalisco, hechos que ya investiga la Fiscalía estatal.

Las víctimas fueron identificadas como Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28 años. Fueron localizadas sin vida al interior de su unidad oficial, con impactos de arma de fuego en la cabeza.

#JALISCO La mañana de este martes, dos mujeres agentes de la Policía Vial de Jalisco fueron asesinadas a balazos en el municipio de El Salto, en un hecho que ha generado conmoción entre la corporación y la comunidad.



👉🏻Las víctimas, de entre 30 y 40 años de edad, se encontraban… pic.twitter.com/hV6cspeh0U — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 11, 2025

De acuerdo con medios locales, las agentes realizaban una revisión vehicular —presuntamente enfocada en detectar vidrios polarizados— cuando un grupo de sujetos las amagó y obligó a subir a su propia patrulla.

Así, fueron trasladadas a otro punto dentro de la misma colonia, donde fueron atacadas con arma de fuego. Los responsables escaparon en una camioneta Ford blanca.

Asesinan a 2 elementos de la @JaliscoVial a bordo de su patrulla en el #Salto #Jalisco. A través del @C5EscudoJalisco se tiene identificado al vehículo donde viajaban los agresores.

Autoridades en atención al incidente. pic.twitter.com/V6AvF00ptG — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) November 11, 2025

La agresión ocurrió en el cruce de las calles San Pablo, José de Jesús Torres García y Santo Niño, lo que provocó una intensa movilización de policías estatales y municipales, así como la intervención del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio.

Posteriormente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó los hechos y anunció un despliegue especial para localizar a los presuntos responsables.

En una revisión de rutina en el municipio de El Salto, dos mujeres que formaban parte de la Policía Vial, fueron privadas de la vida; debido a esto convoqué al Gabinete de Seguridad en Casa Jalisco, para coordinar un operativo de búsqueda por tierra y aire de los responsables.… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 11, 2025

“Convoqué al Gabinete de Seguridad en Casa Jalisco, para coordinar un operativo de búsqueda por tierra y aire de los responsables”, escribió Lemus Navarro en su cuenta de X.

A sus familias, mi más sentido pésame, desde el Gobierno de Jalisco les estaremos apoyando y acompañando en todo momento Pablo Lemus, gobernador de Jalisco



Las dos oficiales estaban adscritas a la Región XII, con sede en El Salto, e ingresaron a la corporación el 1 de mayo de 2018, por lo que acumulaban alrededor de siete años y medio de servicio.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestras compañeras Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28 años, oficiales adscritas a la Región XII, El Salto, quienes fueron localizadas sin vida la mañana de este martes. — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) November 11, 2025

La Policía Vial condenó el ataque mediante un mensaje en redes sociales, en el que calificó el hecho como un acto artero contra elementos que “dedicaron sus días al servicio y la protección de las y los ciudadanos”.

Condenamos enérgicamente este artero ataque y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y compañeros de corporación, reiterando nuestro respaldo en este difícil momento. Policía Vial de Jalisco



Asimismo, la Policía Vial de Jalisco informó que será la Fiscalía del Estado la que se encargará de la investigación por estos hechos.

Ambas formaron parte de esta corporación desde el 1 de mayo de 2018, distinguiéndose por su compromiso, disciplina y vocación de servicio a lo largo de más de siete años de entrega a favor de la seguridad vial en nuestro estado. Policía Vial de Jalisco



Hasta ahora no se han reportado detenciones, si bien se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer más detalles de los hechos.

