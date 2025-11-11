Asesinan a dos policías viales en El Salto, Jalisco; Fiscalía investiga

Dos mujeres oficiales de la Policía Vial fueron asesinadas durante la mañana de este martes en la colonia Lomas de San Juan, en el municipio de El Salto, Jalisco, hechos que ya investiga la Fiscalía estatal.
Las víctimas fueron identificadas como Libna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quezada, de 28 años. Fueron localizadas sin vida al interior de su unidad oficial, con impactos de arma de fuego en la cabeza.
De acuerdo con medios locales, las agentes realizaban una revisión vehicular —presuntamente enfocada en detectar vidrios polarizados— cuando un grupo de sujetos las amagó y obligó a subir a su propia patrulla.
Así, fueron trasladadas a otro punto dentro de la misma colonia, donde fueron atacadas con arma de fuego. Los responsables escaparon en una camioneta Ford blanca.
La agresión ocurrió en el cruce de las calles San Pablo, José de Jesús Torres García y Santo Niño, lo que provocó una intensa movilización de policías estatales y municipales, así como la intervención del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio.
Posteriormente, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, condenó los hechos y anunció un despliegue especial para localizar a los presuntos responsables.
“Convoqué al Gabinete de Seguridad en Casa Jalisco, para coordinar un operativo de búsqueda por tierra y aire de los responsables”, escribió Lemus Navarro en su cuenta de X.
A sus familias, mi más sentido pésame, desde el Gobierno de Jalisco les estaremos apoyando y acompañando en todo momentoPablo Lemus, gobernador de Jalisco
Las dos oficiales estaban adscritas a la Región XII, con sede en El Salto, e ingresaron a la corporación el 1 de mayo de 2018, por lo que acumulaban alrededor de siete años y medio de servicio.
La Policía Vial condenó el ataque mediante un mensaje en redes sociales, en el que calificó el hecho como un acto artero contra elementos que “dedicaron sus días al servicio y la protección de las y los ciudadanos”.
Condenamos enérgicamente este artero ataque y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias, amistades y compañeros de corporación, reiterando nuestro respaldo en este difícil momento.Policía Vial de Jalisco
Asimismo, la Policía Vial de Jalisco informó que será la Fiscalía del Estado la que se encargará de la investigación por estos hechos.
Ambas formaron parte de esta corporación desde el 1 de mayo de 2018, distinguiéndose por su compromiso, disciplina y vocación de servicio a lo largo de más de siete años de entrega a favor de la seguridad vial en nuestro estado.Policía Vial de Jalisco
Hasta ahora no se han reportado detenciones, si bien se espera que, conforme avancen las investigaciones, se den a conocer más detalles de los hechos.
