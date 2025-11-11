Hidalgo desarrolla app que agiliza el levantamiento de datos del Plan Nacional de Tecnificación del Campo.

El Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS), se convirtió en pionero a nivel nacional con el desarrollo de una aplicación digital que permite la prevalidación en tiempo real de parcelas agrícolas, como parte del Plan Nacional de Tecnificación del Campo, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En atención a las instrucciones del gobernador Julio Menchaca Salazar, y con el objetivo de agilizar los trabajos iniciados en los ejidos Emiliano Zapata e Ignacio Zaragoza, pertenecientes al distrito de riego 112 de Ajacuba, la SIPDUS diseñó esta herramienta que registra y consulta información en tiempo real sobre las parcelas susceptibles de nivelación, informó su titular, Alejandro Sánchez García.

La aplicación permite acceder, desde cualquier dispositivo móvil, a datos como coordenadas, ubicación, fotografías, incidencias del terreno y otros factores técnicos que influyen en la validación de las tierras. Antes, estos procesos requerían que el personal regresara de campo para volcar manualmente la información en bases de datos, lo que ahora se evita gracias a la digitalización.

Sánchez García destacó que las parcelas deben cumplir con características específicas que aseguren la correcta distribución y aprovechamiento del agua, uno de los principales objetivos del Plan Nacional. Una vez validadas, se elabora el proyecto ejecutivo, que incluye el levantamiento topográfico y las áreas que deberán ser intervenidas con arrastre o relleno de material.

Estas acciones también emplean tecnología de precisión, ya que el proyecto se carga en una memoria USB que se conecta al tractor encargado de la nivelación. El sistema interpreta los datos y ejecuta las maniobras automáticamente, bajo supervisión humana que garantiza el cumplimiento de los parámetros establecidos.

El funcionario explicó que la meta para abril de 2026 es alcanzar la nivelación de 5 mil hectáreas, por lo que el registro continúa abierto para los agricultores de los distritos de riego 003 de Tula, 100 de Alfajayucan y 112 de Ajacuba. A la fecha, más de dos mil productores ya se han inscrito a través de la plataforma habilitada para este fin.

Con esta innovación tecnológica, el Gobierno de Hidalgo reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y la modernización del campo, consolidando al estado como referente nacional en eficiencia, digitalización y aprovechamiento responsable del agua.

