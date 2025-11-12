Edomex logra la Denominación de Origen del Mezcal.

Bajo el liderazgo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México alcanzó un logro histórico: la Denominación de Origen del Mezcal mexiquense, un reconocimiento que consolida la identidad, la economía y el orgullo de las comunidades productoras del sur de la entidad. Este resultado, concretado tras nueve años de estudios y gestiones, permitirá que quienes producen en los 15 municipios comercialicen su destilado.

“Estamos hablando de una tradición que viene desde nuestros ancestros, desde tiempos prehispánicos, cuando los pueblos originarios que habitaban estas tierras ya conocían el maguey, lo cultivaban y lo aprovechaban. Desde entonces hasta hoy, sin interrupciones, de abuelos a padres y de padres a hijos, este conocimiento se ha mantenido vivo”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante la ceremonia, la mandataria subrayó que la obtención de esta denominación fue posible gracias al trabajo coordinado entre las comunidades productora, las Secretarías del Campo, Desarrollo Económico y la Consejería Jurídica, con el respaldo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Economía Federal.

TE RECOMENDAMOS: Beneficia a 300 mil personas Azucena Cisneros entrega repavimentación de avenidas Insurgentes y Nacional en Ecatepec

“Desde el inicio de esta administración, ustedes, las y los productores de mezcal, se acercaron a nosotros, nos compartieron su historia y su lucha. Es un gran trabajo, es una gran evaluación, diría yo como Maestra, y después de años de trabajo, después de superar trámites legales, hoy podemos decir, ¡lo lograron!”, afirmó la Gobernadora.

Asimismo, destacó que este reconocimiento refleja el nuevo modelo de desarrollo que impulsa su gobierno en coordinación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enfocado en recuperar la confianza, generar empleos y fortalecer las raíces productivas del Estado de México.

👏🏼 El reconocimiento de la denominación de origen del mezcal mexiquense marca un momento histórico para nuestro #EdoMéx.

Este logro honra el conocimiento ancestral de maestras y maestros mezcaleros de 15 municipios, cuyo trabajo, dedicación y amor por la tierra enriquecen nuestra… pic.twitter.com/5497WLDEp8 — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) November 13, 2025

En su oportunidad, el Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, felicitó al Gobierno del Estado de México y a las comunidades productoras por este logro histórico, al ser reconocidas dentro de la Denominación de Origen del Mezcal. Subrayó que este distintivo abrirá nuevasoportunidades comerciales para las y los productores mexiquenses, llevando con orgullo el sello Hecho en México al mundo.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), destacó que cuando se encuentra un elemento que genera identidad, sentimientos de honor y de pertenencia, no se puede más que hacer este reconocimiento que, la ley, la legislación, en materia de propiedad industrial lo permite. Además, destacó que esta denominación va a permitir generar rutas turísticas para que se visiten las enormes riquezas del Estado de México.

Finalmente, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, reconoció el esfuerzo de las maestras y los maestros mezcaleros que, con orgullo y respeto a la naturaleza, han preservado las técnicas ancestrales que dan identidad al mezcal mexiquense. Señaló que en la entidad se contabilizaron 318 unidades productoras con 5 mil 508 hectáreas de agave mezcalero; además de que el reconocimiento consolida el valor cultural, económico y comunitario de una bebida que representa la historia viva del sur del Estado de México.

La denominación de origen beneficia a maestras y maestros mezcaleros de los municipios de Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán.

Con mucha alegría y emoción, hoy en Palacio de Gobierno se entregó la Denominación de Origen del Mezcal Mexiquense, reconociendo así el trabajo de las mujeres y hombres que producen esta bebida.

Este logro es de cada una y cada uno de ellos, que nos compartieron su historia y su… pic.twitter.com/MdLmE3Hy8v — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) November 12, 2025

Como parte de este evento, la Gobernadora Delfina Gómez y el Secretario Marcelo Ebrard develaron una placa conmemorativa, en la que quedó plasmado el mes y año en que se logró la Denominación de Origen del Mezcal, como símbolo del esfuerzo y unidad de las comunidades productoras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR