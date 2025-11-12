Anuncian la creación de un data center en NL

Al participar en el evento México IA+ | Inversión Acelerada organizado por la Secretaría de Economía Federal en colaboración con el CCE y CIPRE Holding, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció la instalación del primer Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial con tecnología NVIDIA, encabezado por las empresas AI-GDC y Cipre Holding.

El proyecto, que encabeza AI - Green Data Center, es el primero en América Latina, y contempla una inversión inicial de mil millones de dólares para fortalecer el ecosistema tecnológico y de modernización del estado. Nvidia diseña chips y vende chips a empresas que fabrican los data centers.

Tras ofrecer la ponencia “Nuevo León el Hub de Innovación y Tech de LATAM”, el Mandatario estatal destacó que con la llegada de la empresa líder mundial en plataformas de cómputo acelerado e inteligencia artificial, el Estado avanza hacia tecnologías del futuro.

TE RECOMENDAMOS: Caso de catálogo sexual en secundaria Exigen reforma para castigar delitos con IA

“Nuevo León se va a convertir en el Hub de Inteligencia Artificial y qué mejor que con este gran anuncio de una inversión histórica de 1 billón de dólares en Nuevo León del primer Green Data Center.

“Nuevo León, avanza al futuro con lo que voy a llamar el nuevo paradigma de la industria verde, que le apuesta a la inteligencia artificial, a la automatización, a la energía verde, que se consolide y empiece en Nuevo León, para mí es muy grato de que va a ser en mi sexenio cuando empiece esta nueva industria del futuro de México, y que empiece en Nuevo León", subrayó García Sepúlveda.

El Gobernador anunció también que ante el desarrollo en Nuevo León de este sector industrial, se creará la Subsecretaría de Inversiones Innovación e Inteligencia Artificial.

El nuevo centro operará bajo el programa NCP, que certifica a proveedores de servicios en la nube capaces de ofrecer infraestructura GPU y cómputo avanzado para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, ciencia de datos y modelado de alto rendimiento.

Con esta inversión, Nuevo León se consolida como uno de los principales destinos para la industria digital en América Latina.

NVIDIA, es una compañía con una capitalización superior a 5 trillones de dólares, lidera el desarrollo global de procesadores y computadoras de IA de última generación. Cabe señalar que la empresa no realiza inversiones directamente fuera de Estados Unidos y por ello aparece un socio mexicano al frente del proyecto, la empresa opera bajo el esquema “fabless”, es decir, sin fábricas propias, a fin de concentrar sus recursos en la investigación y desarrollo de chips, subcontratando su fabricación.

El Centro de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial operará con infraestructura escalable y con tecnología de procesamiento masivo desarrollada por NVIDIA, que permitirá aplicaciones en sectores como manufactura avanzada, movilidad inteligente, salud digital, energía y educación.

Además, su diseño sustentable contempla el uso de energías limpias y sistemas de enfriamiento de alta eficiencia, lo que lo convertirá en el primer “green data base” de inteligencia artificial en Nuevo León y en México.

Este proyecto refuerza la visión del Gobierno del Estado de consolidar a Nuevo León como un referente continental en innovación, conectividad y desarrollo de talento digital, con una infraestructura tecnológica capaz de soportar la nueva economía basada en datos e inteligencia artificial.

La instalación del centro iniciará en 2026 y su desarrollo se proyecta en varias fases hasta 2030, generando empleos de alta especialización y oportunidades para la vinculación con universidades, startups y centros de investigación.

El CCE, en alianza con NVIDIA como socio tecnológico y CIPRE Holding como socio estratégico, llevan a cabo este encuentro de negocios que posiciona a México y América Latina en la vanguardia de la inteligencia artificial, la innovación soberana y la inversión estratégica. México IA+ | Inversión Acelerada se integra por ciclos de conferencias y encuentros de negocios en donde se decide el rumbo del nuevo orden digital del continente. Su diseño responde al Plan México 2024–2030 con proyectos ancla en innovación, digitalización y nearshoring inteligente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR