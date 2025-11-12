PRI denuncia que "Plan Michoacán" carece de estrategia y presupuesto para frenar la violencia

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó al llamado “Plan Michoacán” como una “farsa” sin recursos ni resultados, al denunciar el aumento de la violencia y la falta de una verdadera estrategia de seguridad en el estado.

En conferencia de prensa, la diputada federal Xitlalic Ceja García aseguró que Michoacán no está en crisis por culpa del pasado, sino por responsabilidad del actual gobierno.

“Michoacán no cayó en el abandono por culpa del pasado, cayó por culpa de Morena. Hoy, mientras ellos reparten culpas, la violencia se triplicó; los alcaldes gobiernan con miedo y los ciudadanos viven entre extorsiones, cobros de piso y balaceras”, señaló.

Acompañada por el legislador priista y dirigente estatal del partido en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, Ceja García afirmó que su intervención busca dar voz a los michoacanos que viven con miedo y exigió a los medios de comunicación visibilizar la realidad que enfrenta la población.

Por su parte, Valencia Reyes sostuvo que el estado sufre un debilitamiento institucional por la ausencia de una estrategia de seguridad y de recursos extraordinarios. Comparó el actual plan con iniciativas anteriores como el Operativo Conjunto Michoacán y el Plan Michoacán original, señalando que el programa actual no cuenta con presupuesto adicional y solo contempla obras ya planeadas.

El legislador calificó el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, como una consecuencia directa de la indolencia de las autoridades y de la falta de capacitación de la Guardia Nacional encargada de su resguardo.

Aseguró que, pese a las múltiples solicitudes de apoyo, el Gobierno Federal y la Presidenta de la República ignoraron los llamados.

Valencia denunció que durante la actual administración estatal se ha roto el récord histórico de homicidios de alcaldes, síndicos, regidores y activistas sociales, y acusó al gobierno de intentar desprestigiar la memoria de Carlos Manzo.

También exigió la detención de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Hipólito Mora y Bernardo Bravo, cuyos autores —dijo— ya fueron identificados. Afirmó que la impunidad es el principal factor que ha permitido la continuidad de los homicidios en Michoacán.

“El asesinato de Carlos Manzo fue responsabilidad del Estado”, aseveró el dirigente priista, al reiterar que el Plan Michoacán es una farsa llena de incongruencias e improvisación.

Finalmente, alertó sobre el avance de la violencia hacia zonas turísticas como Salvador Escalante y exigió a las autoridades federales y estatales asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

