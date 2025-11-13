Aguascalientes acumula seis meses de crecimiento industrial continuo, lo que representa más empleos para las familias

La actividad industrial en Aguascalientes registró un incremento anual del 3.9 por ciento durante el mes de julio, ubicándose en el octavo lugar a nivel nacional entre las entidades con mayor crecimiento, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Al respecto, la gobernadora Tere Jiménez aseguró que desde su administración se continuarán impulsando acciones estratégicas que fortalezcan al sector industrial del estado, como una adecuada infraestructura logística y de conectividad, programas de capacitación técnica, vinculación con el sector educativo y un entorno empresarial seguro y con certeza jurídica que atraiga inversiones.

Añadió que, gracias a estas políticas y al trabajo coordinado con el sector privado, Aguascalientes se posiciona como un referente en la actividad industrial y un polo de desarrollo líder en México, generando empleos de calidad que mejoran la calidad de vida para las familias hidrocálidas.

TE RECOMENDAMOS: Caso de catálogo sexual en secundaria Exigen reforma para castigar delitos con IA

Finalmente, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, refirió que con este resultado, Aguascalientes acumula el sexto mes consecutivo con variaciones positivas a tasa anual, lo que representa un desempeño muy superior al promedio que se registra a nivel nacional, donde la actividad industrial presentó una caída del 2.7 por ciento en el mes de referencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR