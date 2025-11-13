Nahle defiende aumento para ganar más que Duarte

ROCÍO NAHLE, en la presentación de la programación de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino, el 4 de agosto pasado en la Ciudad de México.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, justificó su aumento de salario proyectado para el 2026 al compararlo con el que ganaba hace 10 años el exgobernador recluido Javier Duarte de Ochoa.

En un mensaje colocado en sus redes sociales, la gobernadora acusó que “nuevamente varios medios han soltado el nado sincronizado” con el tema del incremento de su salario.

El Dato: EL GOBIERNO veracruzano anunció en días pasados la próxima compra de tres helicópteros y un avión, y destapó críticas en su contra por sus prioridades presupuestales.

“Hace 10 AÑOS era casi el mismo para el titular del ejecutivo en la entidad. ¡¡Son tan obvios!!”, expresó la mandataria en su mensaje.

TE RECOMENDAMOS: Caso de catálogo sexual en secundaria Exigen reforma para castigar delitos con IA

Este miércoles, La Razón publicó que la gobernadora pasará de tener una percepción mensual neta de 67 mil 800.42 pesos a 84 mil 750.53 pesos en el 2026. El incremento es del 25 por ciento.

Sin embargo, en el mismo proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2026 se plantea un aumento de sólo 13 por ciento para la Secretaría de Protección Civil y de 3.9 por ciento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

No solamente la gobernadora vería incrementar su salario, sino también aumentaría el de los secretarios de Despacho, quienes ahora reciben 64 mil 531.06 pesos y en el 2026 ganarían 80 mil 663.83 pesos de manera mensual.

De igual forma, los directores generales pasarían de ganar 53 mil 139.29 pesos a 66 mil 424.11 pesos al mes; es decir, también un 25 por ciento más.

Además, la alta burocracia de Veracruz recibirá múltiples prestaciones ordinarias, que incluyen ayudas, despensa, compensaciones y gratificaciones. También recibirán prestaciones anuales, que incluyen más gratificaciones, canasta navideña, aguinaldo, bono anual de despensa y pago del Día de la Madre.

En días pasados, la gobernadora declaró que no tenía conocimiento de dicho aumento y que se enteró al comenzar a circular la información en medios de comunicación y redes sociales.

“Fíjate que yo ni sabía, yo no sabía que iba a haber aumentos; en el presupuesto va un aumento a la burocracia, sobre todo a personal de confianza, y creo que de ahí se tomó”, aseguró Nahle García.

El nuevo tabulador está firmado por la propia gobernadora Nahle, aun cuando su antecesor y también morenista Cuitláhuac García fue el encargado de promover en el gobierno veracruzano la austeridad.

De hecho, el exmandatario tuvo una disminución de 16 por ciento en su ingreso desde su llegada hasta el final de su sexenio.

En el 2019, su primer año completo de gobierno, Cuitláhuac García percibió mensualmente 74 mil 938 pesos, mientras que en el 2024, último año de su sexenio, percibió 64 mil 217 pesos al mes.