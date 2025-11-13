Realiza Huixquilucan operativo ‘Buen Fin Seguro’ para proteger las compras

El Gobierno de Huixquilucan desplegará todo el estado de fuerza policial en las zonas Tradicional, Popular y Residencial que conforman al territorio, a través del operativo “Buen Fin Seguro”, que inició desde las 00:00 horas de este jueves 13 y concluirá el lunes 17 de noviembre, con el objetivo de acompañar y resguardar a la población durante sus compras en este evento comercial.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que el operativo “Buen Fin Seguro” contempla la participación de todos los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, quienes realizarán patrullajes y vigilancia en las zonas de mayor afluencia, como lo son plazas comerciales, bancos, tiendas departamentales, supermercados, restaurantes y sitios de recreación, entre otros.

“Es una de las temporadas de mayor actividad comercial del año, por eso, reforzaremos la presencia policial en zonas de mayor flujo, para que los huixquiluquenses estén protegidos durante sus compras, pues nuestro compromiso sigue siendo mantener la paz y el orden en el territorio. Estaremos pendientes 24/7 para prevenir o, en su caso, atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse”, expresó la alcaldesa Romina Contreras.

En este sentido, Romina Contreras recordó a la población que el “Buen Fin” se conjunta con el fin de semana largo, por lo que, durante estos cinco días, también se intensificarán los patrullajes en las zonas habitacionales para inhibir el robo a casa habitación, además de brindar mayor seguridad a los que salen o visitan Huixquilucan, pues algunas familias aprovechan los días de asueto para vacacionar.

Asimismo, el director general de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, Luis Antonio Alarcón Martínez, explicó que, sumado a los patrullajes 24/7 que se implementarán por todo el territorio, principalmente en accesos y salidas del municipio, se desplegarán seis torres móviles de vigilancia en puntos estratégicos, que se suman a las más de mil cámaras de videovigilancia, los nueve arcos lectores de placas y el monitoreo permanente desde los dos Centros de Mando.

No obstante, para fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, habrá elementos de Vialidad en calles y avenidas con mayor flujo vehicular para evitar congestionamientos y con el objetivo de prevenir cualquier incidente.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.

