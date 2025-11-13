Yucatán registra 90% de animales recuperados tras gusano barrenador.

El Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que la estrategia sanitaria implementada en Yucatán para contener y atender los casos de gusano barrenador avanza con resultados significativos y mantiene la situación bajo control en todo el territorio estatal.

Al corte del 8 de noviembre, la entidad registra 1,093 casos acumulados, de los cuales 952 ya se encuentran totalmente curados, lo que representa una recuperación del 90 por ciento. Únicamente 141 casos permanecen activos, todos en proceso de atención y bajo supervisión veterinaria especializada.

El Gobernador destacó que ningún animal ha sido sacrificado, ya que cada ejemplar recibe tratamiento oportuno y se recupera en un promedio de cinco días. Recordó que, desde la detección del primer caso en el municipio de Tzucacab, el Gobierno del Estado activó de inmediato los protocolos sanitarios y desplegó personal técnico en toda la entidad.

TE RECOMENDAMOS: Abordan plantas de fertilizantes Américo Villarreal y director de Pemex revisan proyectos estratégicos para Tamaulipas

Actualmente, 26 médicos veterinarios realizan vigilancia activa en las zonas con reportes, brindando atención gratuita, oportuna y profesional a las y los productores.

Como parte de la estrategia, en cada caso se establecen cercos sanitarios de entre 20 y 40 kilómetros, según los lineamientos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Además, se mantiene una coordinación permanente con las uniones ganaderas, lo que ha permitido que todas las unidades de producción continúen operando con normalidad.

El Gobernador explicó que, desde el inicio, se garantizó el abasto de medicamentos, insumos sanitarios y herramientas de campo, así como la conformación de equipos especializados que recorren directamente los ranchos para ofrecer atención veterinaria, asesoría técnica y acompañamiento en la aplicación de protocolos preventivos.

Díaz Mena señaló que el Gobierno del Estado mantiene a disposición de las y los productores la línea gratuita 800 751 2100 y el número de WhatsApp 553 996 4462, por medio de los cuales pueden reportar casos o recibir orientación inmediata.

En Yucatán, vamos a seguir protegiendo la sanidad animal, la economía del campo y el bienestar de todas las familias yucatecas. pic.twitter.com/5kqBE5IsHk — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 13, 2025

De igual forma, informó que Yucatán avanza en el proyecto para instalar un laboratorio de producción de mosca estéril, una herramienta biológica clave para lograr la erradicación definitiva del gusano barrenador.

Explicó que durante los últimos meses se han realizado reuniones con especialistas de Senasica, quienes visitaron recientemente el estado y confirmaron que Yucatán cuenta con las condiciones necesarias para establecer esta infraestructura, que también beneficiará a Campeche y Quintana Roo.

“El Gobierno de Yucatán seguirá protegiendo la sanidad animal, la economía del campo y el bienestar de todas las familias yucatecas”, afirmó el Gobernador, al reiterar su compromiso de continuar reforzando las acciones de vigilancia y atención en todo el estado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR