Gobierno de Sinaloa entrega al Congreso el Cuarto Informe del gobernador Rubén Rocha

El Gobierno de Sinaloa entregó al Congreso del Estado el Cuarto Informe de Gobierno del mandatario Rubén Rocha Moya, con lo cual se da inicio formalmente al proceso de revisión y presentación de este documento, donde se atestiguan los avances de la administración del estado en su cuarto año de gestión.

La secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla, fue quien entregó el documento al Congreso, en representación del gobernador, en un evento celebrado este sábado 15 de noviembre como mandata la Constitución del estado.

Bonilla Valverde subrayó que el informe se presenta “en apego a los ordenamientos jurídicos”, y aseguró que tanto el gobernador como su gabinete mantienen “plena disposición” para atender los requerimientos del Poder Legislativo.

“Refrendo nuestro compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos públicos”, afirmó Yeraldine Bonilla.

Por otro lado, en el mismo evento, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, tomó la palabra y aseguró que el Congreso realizará una revisión puntual del informe, proceso que, dijo, fortalecerá la democracia, la pluralidad y la rendición de cuentas en la entidad.

Guerra Ochoa celebró que el gobernador Rubén Rocha haya retomado el mandato de comparecer directamente ante el Congreso, lo cual, explicó, dejó de ser realizado por gobernadores anteriores.

La diputada explicó que la comparecencia implica someterse al escrutinio de una pluralidad parlamentaria integrada por siete expresiones políticas, lo cual, a su vez, dijo, representa un ejercicio de vocación democrática que permite a las diputadas y los diputados cuestionar el contenido del informe y revisar con detalle la gestión del Ejecutivo.

María Teresa Guerra adelantó que se revisará en el documento el avance en la situación financiera del estado y los desafíos de seguridad que, aseguró, han representado un reto para el estado, pero también para el país.

“Ha sido un año complejo en materia financiera y de seguridad, y eso sin duda viene reflejado en el informe que hoy se entrega”, afirmó María Teresa Guerra.

Sin embargo, destacó que, pese a las presiones financieras y las situaciones de seguridad, el gobierno estatal “sigue caminando” y mantiene cercanía con la ciudadanía.

