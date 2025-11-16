José Antonio Cruz Medina asume la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

José Antonio Cruz Medina, experto en inteligencia y seguridad, asumió este domingo 16 de noviembre la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, un relevo orientado a fortalecer la coordinación con el Gobierno Federal y a consolidar la estrategia de seguridad impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.

Cruz Medina llega al cargo tras desempeñarse como vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial.

Su incorporación a la SSP busca reforzar las acciones articuladas entre instituciones federales y estatales en materia de combate a la delincuencia y reducción de la violencia.

El nuevo secretario de Seguridad Pública posee una trayectoria de más de dos décadas en labores operativas, inteligencia táctica e investigación policial.

En octubre de 2022, fue subsecretario de Investigación Especializada (SIE) de la SSP, además de ocupar puestos estratégicos como director General de Operaciones Técnicas y Tácticas de la División de Investigación de la extinta Policía Federal, desde donde coordinó investigaciones contra grupos delictivos de alto impacto y logró la captura de diversos objetivos prioritarios.

Su experiencia incluye haber sido coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de la Fiscalía de Baja California, así como director en la Guardia Nacional, donde estuvo comisionado a la Coordinación Nacional Antisecuestro a cargo del área de investigación de campo.

También fungió como coordinador Estatal en la Fiscalía de Baja California. Por su desempeño, ha recibido Mención Honorífica de la Policía Federal y diversas certificaciones en vigilancia e inteligencia táctica.

Cruz Medina es licenciado en Derecho, con posgrado en Derecho Civil, maestría en Criminalística y doctor Honoris Causa, fusionando formación jurídica, técnica y operativa que fortalecerá la estrategia de seguridad en la entidad.

Su preparación internacional incluye el Reentrenamiento del FBI en México, capacitación en combate en guerrilla urbana y zonas hostiles de la Academia Europea de Seguridad en Polonia, así como el curso de Planeación de Operaciones Rurales y Gerencia del Servicio Policial de la Policía Nacional de Colombia.

Además, ha representado a México en foros internacionales de alto nivel, como la Reunión Trilateral sobre Trata de Personas entre Estados Unidos, México y Canadá; la Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas 2024; la Mesa Redonda México–Estados Unidos sobre Tráfico de Armas (2023); y la 27th Annual Problem-Oriented Policing Conference en Houston, Texas.

Con su llegada a la SSP, se prevé una etapa de mayor articulación institucional y fortalecimiento operativo, orientada a consolidar la pacificación de Michoacán bajo una visión integral, profesional y de cooperación intergubernamental.

cehr