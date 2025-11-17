Avances históricos

El trabajo del Gobernador Joaquín Díaz Mena, un referente nacional: Sader

Titular de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, destacó el trabajo del Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena; es referente para todo el país, señala

El titular de Sader y el Gobernador de Yucatán.
El titular de Sader y el Gobernador de Yucatán. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

El titular de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, destacó el trabajo del Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

Berdegué Sacristán afirmó que el trabajo del Gobernador, Díaz Mena, es referente para todo el país.

La gira federal que hizo el funcionario federal por cuatro municipios, incluida la capital yucateca, confirmó avances históricos en infraestructura rural, innovación productiva y fortalecimiento agropecuario y ganadero en la entidad.

TE RECOMENDAMOS:
Aspecto del accidente ocurrido ayer en Oaxaca
Impacto entre autobús y tráiler

Choque de tráiler y autobús deja tres fallecidos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
La víctima, que tenía 25 años, y su camioneta en la que sufrió un ataque armado el domingo pasado en calles de Culiacán, Sinaloa.
Violencia en poco más de un año

Matan a 9 influencers con posibles narcoligas