El trabajo del Gobernador Joaquín Díaz Mena, un referente nacional: Sader

El titular de Sader y el Gobernador de Yucatán.

El titular de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, destacó el trabajo del Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.

Berdegué Sacristán afirmó que el trabajo del Gobernador, Díaz Mena, es referente para todo el país.

La gira federal que hizo el funcionario federal por cuatro municipios, incluida la capital yucateca, confirmó avances históricos en infraestructura rural, innovación productiva y fortalecimiento agropecuario y ganadero en la entidad.

TE RECOMENDAMOS: Impacto entre autobús y tráiler Choque de tráiler y autobús deja tres fallecidos

El titular de la secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué (@JulioBerdegue), destacó el trabajo del Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena)https://t.co/TJUFLuK6CN pic.twitter.com/z17zvBOtBI — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 17, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR