Ataque armado e incendio en bar ‘La Coss’ de Puebla deja 5 muertos

Un comando armado irrumpió la madrugada de este martes en el bar La Coss—ubicado en la intersección de la 11 Sur y la 105 Poniente, en la colonia Popular Coatepec, Puebla—, provocando un incendio que dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas y al menos nueve rescatadas.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, los cuerpos de emergencia acudieron al reporte para sofocar las llamas tanto en el inmueble como en un vehículo Toyota blanco que estaba estacionado afuera.

Según la SSP, durante las labores de rescate se evacuó a nueve personas con vida, quienes fueron atendidas por paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA). Lamentablemente, cinco personas fallecieron, de acuerdo con las autoridades, por intoxicación de monóxido de carbono.

🚨 #EmergenciaAtendida 🚨



🔥 Elementos de #PCPueblaCapital, en coordinación con Bomberos de la @SSPGobPue y SUMA, atendieron el incendio de un vehículo, así como de un inmueble en Avenida 105 Poniente y Avenida Nacional. pic.twitter.com/TAyUgroOcN — SSC Puebla (@SSC_Pue) November 18, 2025

En su cuenta de X, Protección Civil Municipal reportó que su personal y bomberos respondieron al incendio y priorizaron la atención de quienes estaban dentro del local.

El secretario de Seguridad del estado, Francisco Sánchez González, declaró que uno de los fallecidos era extranjero, y que se indagan al menos dos posibles móviles para el ataque: narcomenudeo y cobro de piso.

Además, según las autoridades, ya se tienen identificados a algunos de los presuntos agresores.

👮‍♂️ El vicealmirante Francisco Sánchez informó que, tras el incidente registrado en la colonia Popular Coatepec, la Secretaría de Seguridad Pública coadyuva con la @FiscaliaPuebla para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.



El @Gob_Puebla mantiene su compromiso de… pic.twitter.com/PPvjYVF3Vf — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) November 18, 2025

Por su parte, el alcalde de Puebla, José “Pepe” Chedraui, afirmó que hasta ahora no hay evidencia de una red criminal que opere con cobro de piso en la capital, aunque aseguró que su gobierno colaborará con la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer los hechos.

Según reportes, el bar Lacoss tenía señalamientos de trata de personas. No obstante, el secretario de Seguridad Félix Pallares Miranda señaló que, a pesar de esos señalamientos, el lugar fue reabierto legalmente porque cumplía con las regulaciones municipales.

Testigos y videos que circulan en medios locales indican que los agresores llegaron en motocicletas, rociaron gasolina y encendieron fuego en el bar y en el vehículo externo.

Mientras tanto, las cámaras de seguridad en la zona ya están siendo analizadas por agentes de la FGE para reconstruir la ruta de escape de los presuntos responsables.

El incidente ha generado una fuerte movilización de autoridades: la Guardia Nacional, el Ejército, la policía estatal y municipal mantienen acordonada la zona para preservar la escena y apoyar con las indagatorias.

La Fiscalía ya interviene para determinar con precisión el móvil del ataque y proceder legalmente.

Asimismo, ciudadanos de la zona y medios locales han señalado la creciente violencia en negocios nocturnos de Puebla, lo que pone en evidencia la posible disputa entre células criminales por espacios de venta de droga, según coincidencias en las líneas de investigación.

