Captura detona ola de violencia en Oaxaca

PLAZA PRINCIPAL de Ocotlán de Morelos, donde escaló la violencia, en imagen de archivo.

Tras detención de El Contador se registró ola de violencia

LUEGO DE LA DETENCIÓN de José “N”, alias El Contador, principal operador de la organización criminal denominada Los Medina, se registró una ola de ataques armados en el municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, que dejó como saldo al menos tres personas muertas.

De acuerdo con medios locales, la detención de El Contador fue hecha por la policía municipal de Santa Catarina Minas y, tras su detención, su mano derecha, identificada como Pedro “N”, y una mujer que lo acompañaba, fueron atacados a balazos en la carretera a Minas, cerca del rancho Pavorreales, cuando viajaban a bordo de una camioneta marca Mazda, color negro, con placas de circulación DMA-003-B.

EL TIP: ALFREDO “N” fue baleado el lunes pasado en la avenida Morelos, a la altura del mercado de Ocotlán, frente a cámaras del C2 y a pocos metros de la comandancia municipal.

Pedro “N” murió en el lugar a causa de los disparos de arma de fuego, y la mujer que lo acompañaba, identificada como Vanesa “N”, falleció horas después en un hospital, también por heridas de bala.

TE RECOMENDAMOS: Ataque en Puebla deja 5 personas sin vida Ataque incendiario a bar de Puebla deja 5 decesos

Horas más tarde se reportó que otro sujeto, identificado como Alfredo “N”, quien viajaba en una motocicleta Yamaha Azul, presuntamente propiedad de Pedro “N”, fue atacado a balazos.

Después de la agresión, Alfredo “N” fue trasladado en ambulancia a un hospital; no obstante, los atacantes dieron alcance a la ambulancia para rematar a la persona lesionada.

El hecho ocurrió cuando la unidad avanzaba sobre la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel, a la altura de San Jacinto Chilateca, donde el cuerpo de la víctima quedó tendido en la puerta trasera de la ambulancia.

El Contador fue imputado por los delitos de portación de arma prohibida e intento de secuestro, luego de que intentó subir a su camioneta a una mujer.

De acuerdo con medios locales, era operador de Alberto Medina, líder de una organización criminal conocida como Los Medina, y mantenía operaciones en los municipios de Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo y Miahuatlán de Porfirio Díaz, todos en Oaxaca.

4 personas muertas ha dejado la violencia en Ocotlán