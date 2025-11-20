Samuel García agradece permiso y registro para arrancar tramo II de Carretera Interserrana

Tras su visita por la Ciudad de México, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el permiso y el registro en la unidad de Inversión de Hacienda para arrancar el tramo II de la Carretera Interserrana.

El Mandatario estatal informó que la licitación para el proyecto fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y se espera iniciar con los trabajos en el mes de diciembre.

“Cara de felicidad, nos fue muy bien, pero les voy adelantando poco a poco, por lo pronto Interserrana vuela. Quiero agradecer a la Presidenta que lo hizo presidencial el proyecto, a Hacienda que lo registró y sobre todo a SEMANART a mi amiga Alicia (Bárcena), a mi amiga Ileana (Villalobos) que nos dieron el permiso.

“Así que con todo esto palomeado arrancamos Interresana, todos los interesados en construirla pendientes del Periódico Oficial del Estado porque en unas horas se publica la licitación y tenemos que arrancar en diciembre”, apuntó García Sepúlveda.

La Carretera Interserrana es una obra multianual de 87 km tipoA4 que conectará la Carretera MEX-057 (Matehuala–Puerto México) con la Carretera MEX-085 (Ciudad Victoria–Monterrey), atravesando los municipios de Galeana, Linares y Montemorelos.

Esta vía de altas especificaciones contará con cuatro carriles, acotamientos, túneles, puentes, rampas de emergencia y paradores turísticos, facilitando el tránsito hacia la frontera en Puerto Colombia sin salir del estado.

Dicho proyecto contempla tres tramos de los cuales en el 1 consta de 15 kilómetros; en el 3 de 26 kilómetros; y el segundo, tramo del cual se obtuvieron los permisos, constará de 38 km.

JVR