Detienen a Isidro Pastor, exlíder del PRI Edomex

Isidro Pastor, exlíder del PRI en el Edomex, fue detenido en la ciudad de Toluca por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por presuntos movimientos de recursos de origen no verificado.

De acuerdo con la ficha de detención, fue capturado este viernes a las 12:50 horas en la colonia Nueva Santa María, en la capital del Estado de México.

Al momento de su detención, el político vestía un pants color gris, tenis color negro, una chamarra azul y una playera negra.

Isidro Pastor Medrano fue trasladado al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, para su posterior puesta a disposición de la autoridad que lo requiere.

Reportes periodísticos señalaron que el exdirigente del PRI en el Edomex compró en 2013 una propiedad valuada entre 40 y 70 millones de pesos.

Además, las autoridades investigaron depósitos en una cuenta personal del exfuncionario sin acreditación legal de procedencia.

