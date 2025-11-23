Tamaulipas registra inversión histórica para el campo: apoyos, créditos y programas 2025

La Secretaría de Desarrollo Rural fortalece campañas fitosanitarias y promueve cultivos alternativos como el trigo y el sorgo blanco.

En Tamaulipas, los programas y acciones de apoyo al campo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del sector agrícola y, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal, se ha logrado una histórica inversión de recursos estatales por más de 234 millones de pesos, consolidando al campo tamaulipeco como un baluarte para alcanzar la soberanía alimentaria del país.

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura (SDR), el Gobierno de Tamaulipas trabaja en alternativas para dar viabilidad a los retos del campo mediante apoyos, subsidios, acompañamiento técnico, valor agregado a la producción y mejores precios en diversos mercados.

La presidenta Sheinbaum y el gobernador Villarreal consolidan el apoyo histórico al campo tamaulipeco con recursos federales y estatales. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

El titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, informó que para fomentar la Producción Rural, esta administración ha destinado 206 millones 590 mil pesos para incentivos a la comercialización y la entrega de insumos: 163.84 t de semilla de maíz, 589.72 t de sorgo grano, 50 t de avena, 46.3 t de frijol, 3.87 t de cacahuate, 725 kg de cártamo, 146.55 t de trigo y 897 mil litros de diésel, beneficiando a 9,600 productores en 37 municipios para cultivar 74,837 hectáreas.

Para fortalecer al sector citrícola de la zona centro, se destinaron 15 millones de pesos para entregar 674.375 t de fertilizante, en beneficio de 2,190 productores de 6 municipios.

Productores rurales de 37 municipios reciben insumos y subsidios clave para el cultivo de sorgo, maíz y otros granos esenciales. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

Además, con una inversión de 12 millones 650 mil pesos, se implementaron estrategias de asesoría, capacitación y acompañamiento técnico en cadenas productivas como sorgo, maíz, avena, cítricos, mango, cactáceas, frijol, hortalizas y caña de azúcar.

En cultivos alternativos, la SDR promovió la siembra de trigo, alcanzando una superficie récord de 13 mil hectáreas, gracias al suministro de semilla y la adquisición de sembradoras de grano fino puestas a disposición de los productores sin costo.

Por iniciativa del gobernador, se impulsa la producción de biocombustibles y harinas nixtamalizadas. Para el etanol a base de sorgo, ya existe interés de inversionistas para el proyecto ejecutivo. En el caso del sorgo blanco, se identificaron variedades óptimas y se produjo semilla certificada para garantizar su disponibilidad.

TORTILLERÍAS CON PARTICIPACIÓN DEL ESTADO

Actualmente se encuentran sembradas 500 hectáreas con productores del sur del estado para abastecer la producción de tortillas. En los próximos días se inaugurará la primera de varias tortillerías con participación estatal, asegurando mejores ingresos para el productor y precios accesibles al consumidor.Una segunda etapa contempla una planta productora de harina de sorgo nixtamalizada para uso doméstico y programas estatales.

DISPONIBLE, LÍNEA DE CRÉDITO HASTA 170 MDP

El gobernador autorizó un fondo que detona una línea de crédito por hasta 170 millones de pesos, con créditos de hasta 500 mil pesos para actividades agropecuarias.

La Secretaría de Desarrollo Rural fortalece campañas fitosanitarias y promueve cultivos alternativos como el trigo y el sorgo blanco. ı Foto: Gobierno Tamaulipas

SORGO DE TAMAULIPAS EN COSECHANDO SOBERANÍA

El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsó la inclusión del sorgo en el programa federal Cosechando Soberanía, beneficiando a productores del ciclo otoño-invierno del Valle de San Fernando y la Zona Norte. El programa ofrece una tasa del 8.5% anual, subsidio del 50% en seguro agrícola y coberturas. Se autorizó además que productores con superficies de hasta 20 hectáreas en diversos distritos de riego accedan al programa para sembrar maíz blanco, multiplicando por cuatro la superficie elegible.

FEDERACIÓN Y ESTADO FORTALECEN CAMPAÑAS FITOSANITARIAS

Tamaulipas recibió 24 millones 918 mil pesos de apoyo federal y el Gobierno del Estado aportó 10 millones, destinados a fortalecer campañas de sanidad vegetal y protección contra la plaga de los cítricos.

DERRAMA FEDERAL POR MÁS DE 636 MDP

El campo tamaulipeco recibió este año una derrama federal superior a 636 millones de pesos, beneficiando a 56,716 habitantes mediante programas como Fertilizantes 2025 (25,674 productores), Sembrando Vida (3,370 beneficiarios) y Producción para el Bienestar (27,671 productores).Estos esfuerzos consolidan a Tamaulipas como uno de los estados con mayor cobertura en apoyos federales al campo.

